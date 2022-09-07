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СБУ оголосила підозру новій заступниці гауляйтера Херсонщини

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ оголосила підозру новій заступниці гауляйтера Херсонщини
Підозрювана очолювала «міністерство зовнішніх справ ДНР»
СБУ

Катерина Губарєва розпочала колабораційну діяльність ще у 2014 році

Підозру у колабораційній діяльності отримала новопризначена заступниця зрадника України Володимира Сальдо, який нині очолює окупаційну адміністрацію на Херсонщині. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

«Уродженка Каховки Катерина Губарєва, яка раніше «будувала кар’єру» у терористичній організації «ДНР», переїхала на тимчасово окуповану Херсонщину у червні 2022 року. Вона добровільно зайняла посаду так званого «заступника голови у сфері цифровізації та соціальної політики» у незаконному органі влади «військово-цивільній адміністрації Херсонської області», – йдеться в повідомленні.

Наразі підозрювана виконує такі завдання держави-агресора:

  • запуск радіомовлення російських радіостанцій на території Херсонської області (в ефір запущено п’ять ворожих радіостанцій);
  • перехід на російський мобільний зв'язок;
  • ​відкриття «нових» відділень пенсійного фонду та пошти у Херсоні та районних центрах області;
  • ​старт роботи Центру зайнятості для залучення мешканців міста та області до роботи під «новим прапором».

Досудовим розслідуванням встановлено, що фігурантка розпочала колабораційну діяльність ще у 2014 році.
Перебуваючи на Донбасі, вона тривалий час працювала на представників російських спецслужб та терористичних організацій. Була так званим міністром закордонних справ «Донецької народної республіки», депутатом народної ради та помічником голови уряду так званої «ДНР».

Наразі їй оголошено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
За вказаний злочин їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Раніше правоохоронці оголосили підозру ще одній заступниці Сальдо. В її «обов’язки» за даними слідства входила соціальна політика та цифровізація.

Теги: СБУ Херсонщина Володимир Сальдо державна зрада

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