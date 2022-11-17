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На Херсонщині затриманий депутат ОПЗЖ, який працював на рашистів

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
На Херсонщині затриманий депутат ОПЗЖ, який працював на рашистів
Зловмисник змушував підприємців сплачувати податки в бюджет РФ
фото: СБУ

Чоловік добровільно пішов на співпрацю з ворогом

СБУ затримала депутата Херсонського осередку ОПЗЖ, який працював на рашистів у період окупації регіону. Про це повідомила пресслужба установи.

Співробітники СБУ та Нацполіції затримали на деокупованій території Херсонщини місцевого депутата від забороненої в Україні партії «Опозиційна платформа – За життя».

Чоловік добровільно пішов на співпрацю з рашистами і зайняв керівну посаду в окупаційному «министерстве внутренних дел Херсонской области РФ». Там він працював у відділі «боротьби з економічними злочинами», який насправді займався терором місцевих підприємців і змушував їх сплачувати податки в бюджет РФ.

На Херсонщині затриманий депутат ОПЗЖ, який працював на рашистів фото 1
На Херсонщині затриманий депутат ОПЗЖ, який працював на рашистів фото 2
На Херсонщині затриманий депутат ОПЗЖ, який працював на рашистів фото 3

Наразі його затримано і повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

До слова, Служба безпеки України викрила нових організаторів псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу нашої держави. Загалом СБУ викрила і повідомила про підозри майже 70 організаторам незаконного «референдуму» у Донецькій області. 

Нагадаємо, СБУ затримала агента розвідки РФ, який наводив ракети на енергооб’єкти Вінниччини.

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Теги: Херсонщина податки партії депутат бюджет

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