На Херсонщині затриманий депутат ОПЗЖ, який працював на рашистів

Чоловік добровільно пішов на співпрацю з ворогом

СБУ затримала депутата Херсонського осередку ОПЗЖ, який працював на рашистів у період окупації регіону. Про це повідомила пресслужба установи.

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Співробітники СБУ та Нацполіції затримали на деокупованій території Херсонщини місцевого депутата від забороненої в Україні партії «Опозиційна платформа – За життя».

Чоловік добровільно пішов на співпрацю з рашистами і зайняв керівну посаду в окупаційному «министерстве внутренних дел Херсонской области РФ». Там він працював у відділі «боротьби з економічними злочинами», який насправді займався терором місцевих підприємців і змушував їх сплачувати податки в бюджет РФ.

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Наразі його затримано і повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

До слова, Служба безпеки України викрила нових організаторів псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу нашої держави. Загалом СБУ викрила і повідомила про підозри майже 70 організаторам незаконного «референдуму» у Донецькій області.

Нагадаємо, СБУ затримала агента розвідки РФ, який наводив ракети на енергооб’єкти Вінниччини.