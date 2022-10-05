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Сальдо та його поплічники отримали нові підозри від СБУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сальдо та його поплічники отримали нові підозри від СБУ
Усім «чиновникам» оголошено про підозру за пособництво державі-агресору
фото з відкритих джерел

СБУ викрила колаборантку, яка «здала» ворогу щонайменше 23 українських патріотів на тимчасово окупованій Херсонщині

Співробітники Служби безпеки викрили «нову порцію» ворожих поплічників, які допомагають рашистам на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Семеро із них отримали повідомлення про підозру у складі організованої злочинної групи, оскільки цілеспрямовано, та координуючись між собою, сприяли передачі РФ ресурсів «Укрпошти», повідомляє пресслужба СБУ.

Окрему підозру отримала колишня співробітниця одного з правоохоронних органів Херсонщини. За завданням російських спецслужб вона передала ворогу дані про щонайменше 23 патріотично налаштованих херсонців.

У результаті окупанти проводили обшуки у їхніх помешканнях, тиснули на них психологічно та фізично. В обмін на лояльність зловмисниця отримала посаду у так званій «военно - гражданской администрации Херсонской области» і тепер намагається «виправдати виявлену їй довіру».

Сальдо та його поплічники отримали нові підозри від СБУ фото 1

Як «посадовець» незаконної адміністрації зрадниця забезпечувала організацію та проведення псевдореферендуму на тимчасово окупованій території області. Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Їй загрожує суворе покарання аж до довічного позбавлення волі.

Що стосується передачі окупантам майна «Укрпошти», то у цьому провадженні нову підозру від СБУ отримав ексрегіонал Володимир Сальдо, який добровільно «очолив» окупаційний режим на Херсонщині, його заступниця Катерина Губарєва, а також колишній директор філії Херсонської дирекції «Укрпошти» Віктор Фірман. Після захоплення ворогом області він погодився керувати незаконним утворенням «государственное унитарное предприятие «почта Херсона».

У новому статусі зловмисник не тільки незаконно виконував адміністративні функції, а й схиляв земляків до співпраці з ворогом та агітував займати «вакансії» під його керівництвом.

Співробітники СБУ зібрали докази добровільної співпраці з ворогом ще чотирьох «керівників філій». Зокрема, мова йдеться про:

  • «очільницю» так званого «Федерального государственного унитарного предприятия «Почта Крыма»;
  • «директорку» так званого департаменту з управління персоналом у «Федеральном государственном унитарном предприятии «почта крыма»;
  • начальницю так званого «Государственного унитарного предприятия «почта таврии»;
  • працівника так званого «Государственного унитарного предприятия «почта Херсона».

Наразі всім «чиновникам» оголошено про підозру за пособництво державі-агресору, вчинене у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28 та ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України). 

Додатково Сальдо, Губарєва та Фірман отримали по підозрі за ч. 3 ст. 28 та ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, організація та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та/або його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, вчинена у складі організованої групи).

Нагадаєм, СБУ оголосила підозру Сальдо, Пушиліну та ще 14 організаторам «референдуму»

Теги: зрадниця окупанти почта СБУ Херсонщина Володимир Сальдо

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