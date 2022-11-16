Гауляйтерка з Херсонщини Губарєва знайшлася за ґратами

Так звану «заступницю голови Херсонської області» затримано буцімто у справі про економічний злочин

Російські ЗМІ із посиланням на власні джерела пишуть, що місцеву гауляйтерку, так звану «заступницю глави уряду Херсонської області з цифровізації та соціальної політики» Катерину Губарєву затримано. Як повідомляє пропагандистський канал RT, йдеться про справу про економічний злочин. Мовляв, із нею проводять слідчі дії.

У якому статусі перебуває зрадниця Губарєва, наразі невідомо. Раніше її чоловік, так званий «ексгубернатор ДНР» Павло Губарєв повідомив про її зникнення.

«Катерина Губарєва затримана в рамках кримінальної справи, з нею зараз проводяться слідчі дії», – повідомило джерело.

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Видання не уточнюють, у якому саме економічному злочині підозрюють Катерину Губарєву.

Вдень 16 листопада Павло Губарєв повідомив, що Катерина Губарєва зникла вдень, 15 листопада. За його словами, востаннє її бачили у будівлі загарбницького уряду Херсонської області в окупованому Генічеську.

Нагадаємо, раніше Губарєва отримала підозру від СБУ.

Як відомо, уродженка Каховки Катерина Губарєва, яка раніше «будувала кар’єру» у терористичній організації «ДНР», переїхала на тимчасово окуповану Херсонщину у червні 2022 року. Вона добровільно зайняла посаду так званого «заступника голови у сфері цифровізації та соціальної політики» у незаконному органі влади «військово-цивільній адміністрації Херсонської області.

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