Атака на інфраструктуру. Президент асоціації водоканалів звернувся до українців

Україна закуповує генератори і водовозки, щоби швидко реагувати на аварійні ситуації

Українські водоканали наперед готуються усувати поламки у системах, адже досвід показує, що масові бомбардування спрямовані саме на знищення об’єктів інфраструктури. За словами президента асоціації «Укрводоканалекологія» Дмитра Новицького, водоканали вже забезпечені відповідними реагентами для ремонту, а ситуація поки дозволяє укладати контракти з постачальниками, щоби ремонтувати усе у максимально стислі терміни. Про це він розповів під час брифінгу.

«Водоканали розробили механізми та засоби, що передбачають можливість постачати воду централізовано від систем, які можуть живитися від генераторів малої потужності. Такі механізми реальні для більшості водоканалів міст України. Крім того, зараз держава виділяє додаткові кошти для закупівлі генераторів, водовозок та іншої техніки, щоби була можливість швидко реагувати на припинення водопостачання. Але все ж ми просимо споживачів організувати у себе вдома певний запас води на 2-3 доби, аби дочекатися підвозу», – зазначає Дмитро Новицький.

За словами президента асоціації «Укрводоканалекологія», Україна досі не має точної суми збитків, завданих Росією саме інфраструктурі водоканалів. Проте орієнтовну суму вже назвали ООН і Світовий Банк.

«Озвучена сума завданих збитків, за підрахунками ООН і Світового Банку, – $6 млрд. Хоча я впевнений, що сума набагато більша, оскільки ми ще не зробили повний аналіз зруйнованої інфраструктури на деокупованих територіях, і тим паче не бачимо, що відбувається за фронтом у тих містах, які ми ще будемо звільняти. Наприклад, у Балаклеї повністю зруйнована головна каналізаційна насосна станція, що збирає з усього міста стоки. На сьогодні там забезпечується вивіз і відкачування автомобільним транспортом, бо іншими методами це зробити неможливо. Тому зараз терміново відновлюємо роботу водної інфраструктури, але наскільки швидко це станеться – сказати складно», – каже Дмитро Новицький.

Нагадаємо, рашисти масованими обстрілами пошкодили третину енергоструктури України. Відтак українцім слід рідготуватися до можливих перебоїв із електропостачанням, водою та газом.