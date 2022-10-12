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Окупанти пошкодили близько третини енергетичної інфраструктури України

Альона Боженко
glavcom.ua
Окупанти пошкодили близько третини енергетичної інфраструктури України
Росія атакувала близько 30% енергетичної інфраструктури України
фото ілюстративне

Глава Міненерго зауважує, що українська енергетична система «все ще стабільна»

Протягом 10-11 жовтня російськими ракетами було уражено близько третини об'єктів енергетичної інфраструктури України. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю CNN.

Галущенко наголосив, що Україна наразі намагається «швидко відновити постачання з інших джерел».

При цьому він вказав, що українська енергетична система «все ще стабільна», але закликав міжнародних партнерів надати Україні засоби ППО.

«Ми посилаємо цей меседж нашим партнерам: нам потрібно захистити небо. Росіяни не граються в якісь ігри з міжнародним правом. Їм байдужі будь-які міжнародні угоди чи конвенції», – додав глава Міненерго.

Нагадаємо, рашисти поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах Дніпропетровської області. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла. 

Додамо, що Україна вирішила припинити експорт електроенергії у Європу через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.

Зауважимо, що через дефіцит потужності у Києві почали відключати електроенергію і тим споживачам, для кого в цей час відключення не заплановано

Також Кабінет міністрів просить громадян обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00.

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Теги: Україна обстріл Міненерго міністр росіяни

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