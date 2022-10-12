Скільки об’єктів енергетики пошкоджено через атаки Росії: дані уряду

Глава уряду розповів про наслідки російських ракетних ударів для української енергетичної інфраструктури

Внаслідок обстрілів з боку Росії протягом останніх декількох днів було пошкоджено понад 200 різних об'єктів, у тому числі 28 об’єктів енергетичної інфраструктури. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

«Три дні поспіль ворог завдає ракетних ударів, а також застосовує дрони-камікадзе проти нашої цивільної та енергетичної інфраструктури. Тільки цієї доби вже було 8 обстрілів у трьох регіонах України. Всього за останні три дні зафіксовано 128 обстрілів. Як наслідок, було пошкоджено більше двохсот різних об'єктів, у тому числі 28 об’єктів енергетичної інфраструктури», – повідомив Шмигаль.

Глава уряду зазначив, що Росія завдає ударів як по генерації, так і по розподілу електроенергії. Водночас, як зауважив прем’єр, українська енергосистема функціонує в нормальному режимі і наразі Україна не просила про допомогу у сусідів.

«Ми не запитували аварійну допомогу в наших європейських сусідів. Дефіциту потужностей немає. Прямо зараз продовжуються ремонтні роботи. Загалом електропостачання відновлено для майже 4 тис. населених пунктів та мільйонів споживачів», – сказав глава Кабміну.

Нагадаємо, Кабінет міністрів закликав українців обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав у години пік не вмикати енергомісткі прилади: електроплити, електрочайники, електроінструменти, обігрівачі та кондиціонери, духовки та праски, мікрохвильові печі, кавоварки, пральні та посудомийні машини. Він наголосив, що це дуже важливо для стабільної роботи нашої енергосистеми.

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, протягом 10-11 жовтня російськими ракетами було уражено близько третини об'єктів енергетичної інфраструктури України.

Додамо, що Україна вирішила припинити експорт електроенергії у Європу через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.