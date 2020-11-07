Іван Малкович розказав, як вплинули карантин і пандемія на книжковий бізнес в Україні

Видавець стверджує, що продажі «А-Ба-Би-Га-Ла-Ма-Ги» навіть зросли

Український поет, письменник, лауреат Шевченківської премії та очільник популярного видавництва «А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га» Іван Малкович розповів про вплив пандемії на книжковий бізнес.

В інтерв’ю «Главкому» письменник поділився, статистикою продажу книжок під час карантину.

«Хоч як це й дивно, але цьогорічні продажі не гірші, ніж торік. Люди й справді почали трохи більше читати на карантині. У нас з’явилися чудові новинки, та й десятки наших лонґселерів уперто продовжують свою чарівну експансію нових читацьких сердець. Побачимо, що покаже 31 грудня…», – зазначив Малкович.

Крім того, письменник пояснив ситуацію щодо вимушену призупинку Львівського Форуму видавців та Книжкового Арсеналу.

«Гадаю, ці найбільші книжкові фестивалі радше відбиваються на добробуті менших і вузько нішевих видавництв. А для таких учасників, як «А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га» чи декількох більших за нас видавництв вони не є, сказати б, аж такими економічно утворюючими. Тут передовсім йдеться про неймовірну атмосферу, коли упродовж чотирьох днів труться плечем до плеча тисячі й тисячі великих і маленьких книголюбів. Але, з іншого боку, там буяє й марнославство, де багато хто видає бажане за дійсне, коли іноді найгучніше галасують ті, в кого мізерненькі писання-видання…», – сказав поет.

Також, Малкович поділився статистикою онлайн-продажу книг серед українців.

«У нас є чимало позицій, які активно розходяться з року в рік. Але останні два роки – нова тенденція: зараз дуже активно замовляють коштовні кольорові видання «Гаррі Поттера» та книги «поттерівського сімейства». Також завжди у топах «300 поезій» Ліни Костенко, книжки Роальда Дала («Чарлі і шоколадна фабрика» та інші), «Тореадори з Васюківки» Всеволода Нестайка, тритомники «Улюблених віршів» і «100 казок»…», – зазначив письменник.

Як повідомляв Главком, видавництво готує до друку ще один наклад книги.

Нагадаємо, Дарницький районний суд 19 жовтня ухвалив рішення, який частково задовольнив позов народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука проти журналіста й історика Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat про заборону видання і поширення книги «Справа Василя Стуса».

Зокрема, суд вирішив визнати «недостовірною і такою, що порушує особисті немайнові права Віктора Медведчука на повагу до честі й гідності, недоторканності й ділової репутації» інформацію, поширену в кількох розділах книжки «Справа Василя Стуса».

Своєю чергою видавництво Vivat оскаржуватиме заборону суду продавати книгу журналіста Вахтанга Кіпіані про українського письменника Василя Стуса без дозволу одного з лідерів «Опозиційної платформи - За життя», нардепа Віктора Медведчука.