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«Її магічний голос із нами назавжди», – Зеленський висловив співчуття родині Ніни Матвієнко

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Її магічний голос із нами назавжди», – Зеленський висловив співчуття родині Ніни Матвієнко
Від початку повномасштабної війни Ніна Матвієнко брала участь в благодійних концертах, де збирали кошти захисникам
фото з відкритих джерел

Президент перелічив пісні артистки, котрі знають та люблять українці

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким народної артистки України Ніни Матвієнко, серце якої перестало битися сьогодні, 8 жовтня.

«Сьогодні від нас пішла справді народна артистка України. В усіх сенсах цього слова. Ніна Митрофанівна Матвієнко.

Овації її унікальному співу лунали в залах по всій Україні, у США, Канаді, Франції, Польщі, Південній Кореї, Мексиці, у країнах Латинської Америки та багатьох інших місцях планети.

З нами назавжди залишаться її неперевершений автентичний і справді магічний голос, її народні ліричні та обрядові пісні.

Колядки, щедрівки, веснянки, купальські, жниварські й обжинкові, весільні пісні та колискові у її виконанні.

Її «Чарівна скрипка», «Дикі гуси», «Квітка-душа»...

Все це житиме вічно в нашій культурі, нашій музиці, нашій пам'яті», – написав Володимир Зеленський.

Раніше мер столиці Віталій Кличко висловив співчуття у звʼязку зі смертю Народної артистки України та Почесного громадянина міста Києва Ніни Матвієнко. 

Нагадаємо, що сьогодні вранці стало відомо про смерть Народної артистки України Ніни Матвієнко.

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Теги: Володимир Зеленський смерть Ніна Матвієнко

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