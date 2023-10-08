«Її магічний голос із нами назавжди», – Зеленський висловив співчуття родині Ніни Матвієнко
Президент перелічив пісні артистки, котрі знають та люблять українці
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким народної артистки України Ніни Матвієнко, серце якої перестало битися сьогодні, 8 жовтня.
«Сьогодні від нас пішла справді народна артистка України. В усіх сенсах цього слова. Ніна Митрофанівна Матвієнко.
Овації її унікальному співу лунали в залах по всій Україні, у США, Канаді, Франції, Польщі, Південній Кореї, Мексиці, у країнах Латинської Америки та багатьох інших місцях планети.
З нами назавжди залишаться її неперевершений автентичний і справді магічний голос, її народні ліричні та обрядові пісні.
Колядки, щедрівки, веснянки, купальські, жниварські й обжинкові, весільні пісні та колискові у її виконанні.
Її «Чарівна скрипка», «Дикі гуси», «Квітка-душа»...
Все це житиме вічно в нашій культурі, нашій музиці, нашій пам'яті», – написав Володимир Зеленський.
Раніше мер столиці Віталій Кличко висловив співчуття у звʼязку зі смертю Народної артистки України та Почесного громадянина міста Києва Ніни Матвієнко.
Нагадаємо, що сьогодні вранці стало відомо про смерть Народної артистки України Ніни Матвієнко.
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