«Назавжди з нами у своїх піснях». Кличко прокоментував смерть Ніни Матвієнко

Кличко: «Золотий голос України. Лагідний і разом з тим такий проникливий»

Мер столиці Віталій Кличко висловив співчуття у звʼязку зі смертю Народної артистки України та Почесного громадянина міста Києва Ніни Матвієнко. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

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«Не стало Ніни Матвієнко, за два дні до її 76-річчя… Золотий голос України. Лагідний і разом з тим такий проникливий. Ніна Митрофанівна багато робила для популяризації українського — співом, участю в фільмах, віршами, світовими гастролями, які знайомили світ з українськими піснями та самобутністю нашої культури», – підкреслив Кличко.

Він пригадав, як у 2016 році у сесійній залі Київради, після отримання звання «Почесний громадянин Києва», Ніна Матвієнко заспівала пісню Квітки Цісик «Де ти тепер».

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«Від початку повномасштабної війни Ніна Матвієнко брала участь в благодійних акціях, концертах, де збирали кошти нашим захисникам. Тепер вона назавжди з нами у своїх піснях. Світла памʼять світлій людині!..», – написав мер.

Нагадаємо, що сьогодні вранці стало відомо про смерть Народної артистки України Ніни Матвієнко.