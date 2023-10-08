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«Назавжди з нами у своїх піснях». Кличко прокоментував смерть Ніни Матвієнко

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Назавжди з нами у своїх піснях». Кличко прокоментував смерть Ніни Матвієнко
У 2016 році Ніна Матвієнко отримала звання «Почесний громадянин Києва»
фото: t.me/vitaliy_klitschko

Кличко: «Золотий голос України. Лагідний і разом з тим такий проникливий»

Мер столиці Віталій Кличко висловив співчуття у звʼязку зі смертю Народної артистки України та Почесного громадянина міста Києва Ніни Матвієнко. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

«Не стало Ніни Матвієнко, за два дні до її 76-річчя… Золотий голос України. Лагідний і разом з тим такий проникливий. Ніна Митрофанівна багато робила для популяризації українського — співом, участю в фільмах, віршами, світовими гастролями, які знайомили світ з українськими піснями та самобутністю нашої культури», – підкреслив Кличко.

Він пригадав, як у 2016 році у сесійній залі Київради, після отримання звання «Почесний громадянин Києва», Ніна Матвієнко заспівала пісню Квітки Цісик «Де ти тепер».

«Від початку повномасштабної війни Ніна Матвієнко брала участь в благодійних акціях, концертах, де збирали кошти нашим захисникам. Тепер вона назавжди з нами у своїх піснях. Світла памʼять світлій людині!..», – написав мер.

Нагадаємо, що сьогодні вранці стало відомо про смерть Народної артистки України Ніни Матвієнко.

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Теги: смерть Віталій Кличко Ніна Матвієнко

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