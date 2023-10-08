Померла українська співачка Ніна Матвієнко

Ніна Матвієнка померла на 76-му році життя

Співачці було 75 років

Народна артистка України Ніна Матвієнко померла. Трагічну звістку в неділю вранці сповістила її донька Антоніна Матвієнко у Facebook.

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Антоніна Матвієнко повідомила про смерть матері фото: скриншот

Легендарній співачці було 75 років. Про причини та обставини смерті наразі невідомо.

Ніна Матвієнко – національна гордість України, Золотий голос України, Народна артистка України, лауреатка Державної премії УРСР ім. Шевченка, Герой України, Почесний громадянин міста Києва. Репертуар співачки вражає – понад 250 народних пісень та творів українських композиторів – колядки і щедрівки, веснянки, псалми, плачі, весільні, колискові, жартівливі й танцювальні пісні. Виконувала вона й академічну музику.

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Співочий офіційний стаж Ніни Матвієнко – більш як півстоліття. Понад 20 років вона була солісткою Хору імені Григорія Верьовки і «Київської камерати», співала в тріо «Золоті ключі» разом із Марічкою Миколайчук і Валентиною Ковальською.

З гастролями об’їздила півсвіту, хоча в радянські часи їй забороняли залишати межі країни. Тоді її звинувачували в націоналізмі, адже в репертуарі співачки немає жодної російської пісні. На це гостра на язик Ніна Митрофанівна відповідала: «Хочете російської пісні – Зикіну слухайте…».

Також артистка грала в театрі та знімалася в кіно, зокрема у відомих фільмах: «Солом’яні дзвони», «Пропала грамота», «Звинувачується весілля», телевиставах: «Маруся Чурай», «Катерина Білокур», «Розлилися води на чотири броди». До того ж вона ще й виступала як режисер. Серед авторських театрально-режисерських робіт актриси – музичний спектакль «Під сонцем» за участю японського танцівника Тадаші Ендо, а також грандіозне музично-сценічне дійство «Золотий камінь посіємо ми». Крім того, Ніна Матвієнко зіграла в 1995 році 16 вистав з американським театром La Mama E. T. C. (Нью-Йорк, США).

Крім того, Ніна Матвієнко – авторка двох біографічних книг: «Ой виорю нивку широкую» і «Уже так не буде, як є».

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Ніна Матвієнко – насправді неповторна й легендарна українська артистка, хоча сама вона не любила, коли її називали «золотим голосом», «берегинею української пісні» чи будь-якими іншими пишними епітетами. «Найголовніше – це просто бути в голосі…», – переконувала співачка.