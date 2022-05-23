Фронтмен гурту Kalush приїхав у рідне місто, як зустрічали переможця «Євробачення» (фото)

Олег Псюк поспілкувався з фанатами у рідному Калуші

Олег Псюк робив із фанатами селфі та роздавав автографи

Фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк відвідав рідне місто Калуш, що на Івано-Франківщині. Знімки з артистом опублікував голова громади Андрій Найда.

Містяни зустріли переможця цьогорічного «Євробачення» у рожевих панамках. Олег Псюк робив із фанатами селфі та роздавав автографи.

Музикант підтвердив, що переможний кубок конкурсу виставить на аукціон, а вторговані кошти підуть на потреби захисникам.

Андрій Найда також зазначив, що разом із Олегом Псюком у Калуш приїхав відомий шоумен та волонтер Сергій Притула.

Раніше мама соліста гурту Kalush Orchestra, який переміг на «Євробаченні», отримала несподіваний презент. «Івано-Франківськгаз збут» вирішив подарувати Стефанії Псюк сертифікат на використання 631 м3 газу.

Як повідомлялося, переможець «Євробачення» Kalush Orchestra поїде в тур Європою, підтвердили представники українського гурту. Отримані кошти планують передати на потреби української армії.

Також потяг №43 сполученням Київ – Івано-Франківськ цьогоріч у розкладі називатиметься «Стефанія Експрес». Вокзали Києва, Калуша, та Франківська будуть вітати цей рейс піснею «Стефанія», з якою Україна перемогла на «Євробаченні 2022».

Раніше під час виступу Kalush на сцені «Євробачення» закликав урятувати бійців із «Азовсталі» (відео).

Нагадаємо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022»: переможницею конкурсу стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.