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    Kalush Orchestra відправиться у тур до США

    Переможці Євробачення відправляться у тур до Сполучених Штатів - Kalush Orchestra відправиться у тур до США
    Переможці Євробачення відправляться у тур до Сполучених Штатів
    фото з відкритих джерел

    Гастролі заплановані на осінь цього року

    Українська група Kalush Orchestra, яка здобула перемогу на Євробаченні 2022, отримавши рекордну кількість балів, відправляється в тур по Північній Америці.

    Музиканти планують відвідати Сіетл, Сан-Франциско, Денвер, Лос-Анджелес, Даллас, Х'юстон, Філадельфію і Нью-Йорк. Про це повідомляється в їх офіційному Instagram-блозі.

    Афіша туру
    Афіша туру

    Гастролі заплановані на осінь 2022 року. Крім того, артисти в листопаді виступлять у Вашингтоні, Майамі і Чикаго, пізніше – в Монреал і Торонто.

    Зазначимо, нещодавно український гурт виступив на сцені найбільшого музичного фестивалю Гластонбері.

    Там вони заспівали 13 пісень, 12 з яких були написані протягом 10 днів. Фінальною стала легендарна «Stefania», яка розповідає про образ української матері.

    Нагадаємо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022»: переможницею конкурсу стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.

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    Теги: росія окупанти Євробачення США війна Україна окупація #stoprussia Kalush Orchestra
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    Kalush Orchestra відправиться у тур до США