Kalush Orchestra отримають новий кришталевий кубок за перемогу в «Євробаченні-2022»

Гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні у 2022 році

Статуетку переможця «Євробачення-2022» продали з аукціону за $900 тисяч

Переможці «Євробачення-2022», український гурт Kalush Orchestra, отримають новий кришталевий кубок замість того, який розіграли під час аукціону на підтримку Збройних сил України. Про це 30 травня повідомили на офіційній сторінці «Євробачення» в Україні у Facebook.

Днем раніше гурт Kalush Orchestra разом із «Фондом Сергія Притули» продали статуетку переможця «Євробачення-2022» за 900 тисяч доларів. Вторговані гроші мають надіслати на потреби ЗСУ. Кубок викупила команда криптоспільноти WhiteBIT.

Окрім того, на аукціоні виставили рожеву панамку лідера гурту Олега Псюка. Її розіграли за іншими правилами: не за найбільшу запропоновану суму, а серед добровільних пожертв. Панамку отримав чоловік із Чехії, який задонатив тисячу гривень.

Отримані гроші обіцяють спрямувати на допомогу українській армії. Зокрема на закупівлю комплекту безпілотних літальних апаратів PD-2.

Нагадаємо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022»: переможницею конкурсу стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.