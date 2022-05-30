  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура
  4. Kalush Orchestra отримають новий кришталевий кубок за перемогу в «Євробаченні-2022»
рус
    Культура

    Kalush Orchestra отримають новий кришталевий кубок за перемогу в «Євробаченні-2022»

    Гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні у 2022 році&nbsp; - Kalush Orchestra отримають новий кришталевий кубок за перемогу в «Євробаченні-2022»
    Гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні у 2022 році 
    фото з відкритих джерел

    Статуетку переможця «Євробачення-2022» продали з аукціону за $900 тисяч

    Переможці «Євробачення-2022», український гурт Kalush Orchestra, отримають новий кришталевий кубок замість того, який розіграли під час аукціону на підтримку Збройних сил України. Про це 30 травня повідомили на офіційній сторінці «Євробачення» в Україні у Facebook.

    Днем раніше гурт Kalush Orchestra разом із «Фондом Сергія Притули» продали статуетку переможця «Євробачення-2022» за 900 тисяч доларів. Вторговані гроші мають надіслати на потреби ЗСУ. Кубок викупила команда криптоспільноти WhiteBIT.

    Окрім того, на аукціоні виставили рожеву панамку лідера гурту Олега Псюка. Її розіграли за іншими правилами: не за найбільшу запропоновану суму, а серед добровільних пожертв. Панамку отримав чоловік із Чехії, який задонатив тисячу гривень.

    Отримані гроші обіцяють спрямувати на допомогу українській армії. Зокрема на закупівлю комплекту безпілотних літальних апаратів PD-2.

    Нагадаємо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022»: переможницею конкурсу стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.

    Читайте також: Тріумф Kalush і трагедія Кіркорова. Продюсер Олексій Гончаренко про Євробачення у Турині
    Теги: росія окупанти Євробачення ЗСУ армія війна гроші Україна окупація #stoprussia Kalush Orchestra
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Kalush Orchestra отримають новий кришталевий кубок за перемогу в «Євробаченні-2022»