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Кияни просять перейменувати вулицю Регенераторну на Генераторну

glavcom.ua
Кияни просять перейменувати вулицю Регенераторну на Генераторну
Фото з відкритих джерел

Так жителі столиці хочуть увіковічити пам'ять про час відключень електроенергії

На сайті Київради з'явилася петиція з проханням перейменувати вулицю Регенераторну на Генераторну, щоб увіковічнити пам'ять про допомогу генераторів у подоланні енергетичної кризи.

Автор петиції Олексій Радько закликає використати перейменувати вулиці Регенераторної у Києві на Генераторну для увіковічнення пам'яті про час, коли генератори стали справжніми символами незламності.

«Аби увіковічити пам'ять про час, коли рашиський путінський режим намагався поставити українців на коліна, зруйнувавши обстрілами енергосистему держави, – і саме тисячі, десятки, сотні тисяч генераторів стали тоді справжніми символами незламності, – пропоную вулицю Регенераторну перейменувати на Генераторну. Просто, чесно, з повагою», – написав автор петиції.

Для того, щоб  пропозицію розглянула Київрада, їй необхідно набрати 6000 підписів.

Нагадаємо, 26 грудня у Києві, у Національній спілці журналістів України відкрилася фотовиставка «Спалахи війни 2022». Фотовиставку організувала Національна спілка журналістів України за підтримки шведської правозахисної організації Civil Rights Defenders.

Станом на ранок 26 грудня, у столиці України продовжують застосовувати екстрені відключення світла. Розроблені раніше графіки стабілізаційних відключень усе ще не діють, повідомили в пресслужбі «ДТЕК Київські електромережі».

Як ми писали раніше, у столичному торгово-розважальному центрі «Рівер Мол» запрацював найбільший «Пункт незламності». Під час відключень електроживлення торговельний центр працює на автономному живленні, тож кияни та гості столиці тут можуть погрітися, поїсти, підзарядити гаджети та попрацювати. 

 

Теги: війна енергетика Київ петиція Київрада

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