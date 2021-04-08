Книга «Справа Василя Стуса». Апеляційний суд стягнув з Медведчука 139,5 тис. грн

Нардеп від ОПЗЖ і кум Путіна Віктора Медведчук півтора року судився з журналістом Вахтангом Кіпіані і видавництвом «Віват»

Медведчук повинен виплатити видавництву кошти, витрачені на правову допомогу в суді

Апеляційний суд стягнув із нардепа від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука 139,5 тис. грн, витрачених видавництвом «Віват» у справі за позовом до журналіста і публіциста Вахтанга Кіпіані, який видав документальну книгу «Справа Василя Стуса».

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook маркетинговий директор видавництва Катерина Аврамчук.

«Ну що ж. Апеляційний суд додатковою постановою стягнув з Медведчука 139,5 тис. гривень, витрачених видавництвом Vivat на правову допомогу в апеляційній інстанції», – написала вона.

Нагадаємо, 19 жовтня 2020 року Дарницький районний суд Києва частково задовольнив позов нардепа від «Опозиційної платформи – За життя» і кума російського президента Віктора Медведчука до історика Вахтанга Кіпіані, який видав книгу «Справа Василя Стуса».

Суд зобов’язав ТОВ «Видавництво «Віват» видалити із книги «Справа Василя Стуса», а саме із «Кримінальна справа №5 - книга життя і смерті Василя Стуса» та «Чи вбивав адвокат Віктор Медведчук поета Василя Стуса?» інформацію про Віктора Медведчука.

Автору Вахтангу Кіпіані та видавництву суд заборонив розповсюджувати надрукований тираж книги та подальше його тиражування до усунення порушеного особистого немайнового права Медведчука.

Іще суд стягнув з Кіпіані та видавництва по 768,40 грн судового збору на користь політика.

2 листопада видавництво «Віват» повідомило, що у новому накладі книги «Справа Василя Стуса» надрукувало рішення Дарницького райсуду Києва, який заборонив згадувати ім’я політика Віктора Медведчука як адвоката, який програв справу українського поета в радянському суді.

Видавництво оскаржило заборону суду продавати книгу журналіста Вахтанга Кіпіані про українського письменника Василя Стуса без дозволу Медведчука.

Київський апеляційний суд 19 березня скасував рішення Дарницького районного суду Києва від 19 жовтня 2020 року, яким було частково задоволено позов нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука до журналіста і публіциста Вахтанга Кіпіані, який видав документальну книгу «Справа Василя Стуса».

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