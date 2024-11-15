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Олександру Злотнику – 76. Біографія видатного українського композитора

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Олександру Злотнику – 76. Біографія видатного українського композитора
колаж: glavcom.ua

Злотник – композитор, удостоєний Великої Золотої медалі Всесвітньої організації інтелектуальної власності

Сьогодні, 15 листопада, день народження святкує український композитор, Народний артист України та ректор Київської муніципальної академії музики імені Рейнгольда Глієра Олександр Злотник. Йому виповнюється 76 років. Видатні твори Злотника, зокрема «Гай, зелений гай», «Родина», «Все золото світу»,«Білі лілеї», виконували найвідоміші артисти України. «Главком» пригадує творчий шлях композитора та головні події з його біографії.

Олександр Злотник народився 15 листопада 1948 року в місті Тараща, Київської області. Навчався в музичному інтернаті ім. М. Лисенка, м. Київ. Мешкав у гуртожитку поруч із Володимиром Івасюком – майбутнім співавтором.

«Володя (Володимир Івасюк, – «Главком») був з Кіцманя і займався на альті, я грав на баяні. Жили ми в одній кімнаті. Ніхто не знав, але він крадькома займався ще культуризмом. Мешкали ми в гуртожитку хореографічного училища, де поруч нас жили чарівні дівчатка. Сусідами у нас були юні художники зі всієї України. Ось у них був підвал, в якому качали м’язи. Володя на півтори години пізніше лягав спати, щоб відпочили руки. З ним ми дружили до кінця його життя», – так пригадував Злотник Івасюка.

Відомий український композитор, народний артист України, доктор філософії, професор Олександр Злотник
Відомий український композитор, народний артист України, доктор філософії, професор Олександр Злотник
фото з відкритих джерел

Закінчив Київську державну консерваторію ім. П. І. Чайковського по класу баяна та диригування та Одеську державну консерваторію ім. Г. А. Нежданової по класу композиції та теорії музики.

Був президентом Міжнародного фестивалю «Слов'янський базар» у Києві (6-10 вересня 2000), головою журі якого був його співавтор Мішель Легран. Також був організатором міжнародного дитячого фестивалю «Слов'янський базарчик» (Одеса, 1998-2003).

З самого початку творчого шляху в біографії Олександра Злотника поєдналася композиторська, педагогічна та просвітницька діяльність. Разом з написанням музики й вдосконаленням професійної майстерності він працював викладачем, а у 2009 році композитора обрали ректором Київського інституту музики.

Злотник є автором музики понад тисячі пісень для таких співаків як: Назарій Яремчук, Оксана Білозір, Іво Бобул, Світлана та Віталій Білоножки, Алла Кудлай, Павло Зібров
Злотник є автором музики понад тисячі пісень для таких співаків як: Назарій Яремчук, Оксана Білозір, Іво Бобул, Світлана та Віталій Білоножки, Алла Кудлай, Павло Зібров
фото: Oleksandr Zlotnyk / facebook

Олександр Злотник – автор музики до багатьох кінофільмів, опери-думи, мюзиклів, симфонічних творів, камерної та інструментальної музики, хорів тощо. Так, він є автором таких пісень: «Пані Ольга», «Гай, зелений гай», «Чуєш, мамо», «Родина», «Маки червоні», «Вишиванка», «Батько і мати», «Горобина», «Не бувають дощі випадкові», «Скрипалю», «Невезуча», «Прима балерина», «Святкова», «Білі лілеї», «Я тебе відпускаю», «Музика рідного дому», «Сонячний трамвай», «Звідки в тебе очі сині?», «Повертайся завжди», «Не можна втрачати друзів», «Київське «Динамо».

У інтервʼю Главкому він говорив, що пісня «Гай, зелений гай» – є золотою «в буквальному сенсі цього слова». «Це був «Гай, зелений гай». Пам’ятаю приїхав я в Чернівці, сів в ресторані, і до мене підходить керівник місцевого ансамблю, стає на коліна і каже: «Спасибо, кормилец!». Я питаю, за що? А він каже, що пісню по двадцять разів за вечір замовляють за гроші», – розповів митець.

Також Злотник є автором музики до фільмів: «Хто за? Хто проти?», «Київські зустрічі», «Платон мені друг», «Квіти лугові», «У привидів у полоні», «За покликом серця», «Прем'єра в Соснівці», «Щасливий, хто кохав», «Випадок із газетної практики», «Чорна долина», «Америкен бой», «Репортаж» та ін.

Злотник написав музику до більше тисячі пісень, виконавці яких – Назарій Яремчук, Василь Зінкевич, Оксана Білозір, Лілія Сандулеса, Іво Бобул, Олександр Тищенко, Світлана та Віталій Білоножки, Алла Кудлай, брати Дмитро Яремчук та Назарій Яремчук (молодший), Пилип Жмахер, Павло Зібров, Наталія Бучинська, Катерина Бужинська.

Одну із найвідоміших у виконанні Іво Бобула пісень «Все золото світу» написав Олександр Злотник
Одну із найвідоміших у виконанні Іво Бобула пісень «Все золото світу» написав Олександр Злотник
фото: Главком

«Я отримав звання народного артиста у 50 років. Всі артисти, з якими працював, уже мали звання народних артистів, тому у слухача було враження, що у мене також є звання. Я ніколи не займався пробиванням ні Заслуженого діяча мистецтв України, ні звання Народного артиста України. Отримання цих високих звань для мене було несподіванкою», – пригадував композитор.

Автор музично-розважального телерадіопроекту «Шлягер року». Член Національної спілки композиторів України. Одружений, батько трьох дітей. Хобі – риболовля.

Нагадаємо, вчора, 14 листопада, день народження святкував український актор театру, кіно та дубляжу, телерадіоведучий, вокаліст Володимир Нечепоренко. Йому виповнюється 75 років.

До слова, 2 листопада, день народження святкувала українська естрадна співачка, Народна артистка України та телеведуча Оксана Пекун. Їй виповнилося 55 років.

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