Названо переможців Національної премії кінокритиків «Кіноколо» – список

Цьогоріч Комітет національної премії кінокритиків обрав лауреатів у 11 номінаціях

У Києві в кінотеатрі «Жовтень» пройшла церемонія вручення восьмої Національної премії кінокритиків «Кіноколо». Цього року було обрано переможців в 11 номінаціях. Про це пише «Главком» із посиланням на список переможців Української Академії у Facebook.

Переможці Національної премії кінокритиків «Кіноколо» 2025 року

Номінація «За досягнення»

Володимир Прилуцький і Алік Дарман за дослідження кіноархіву студентських фільмів КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого та віднайдення архівних фільмів 1930-х, за відеоінсталяцію «Архів у війні».

Номінація «Найкращий короткометражний ігровий фільм»

«Життя починається», режисер Олексій Тараненко, продюсер Андрій Корнієнко.

Номінація «Найкращий анімаційний фільм»

«Київський торт», режисер Микита Лиськов, продюсер Калев Тамм.

Номінація «Найкращий короткометражний документальний фільм»

«Як пройшли мої літні канікули?», режисер Антоніо Лукіч, продюсер Кирило Нечмоня.

Номінація «Найкращий сценарій фільму»

Павло Остріков за фільм «Ти – космос».

Номінація «Найкраща режисура»

Мстислав Чернов за фільм «2000 метрів до Андріївки».

Номінація «Найкраща акторка»

Анастасія Пустовіт за роль у фільмі «Наш дім у вогні».

Номінація «Найкращий актор»

Володимир Кравчук за фільм «Ти – космос».

Номінація «Відкриття року»

режисер Павло Остріков за фільм «Ти – космос».

Номінація «Найкращий повнометражний документальний фільм»

«2000 метрів до Андріївки», режисер Мстислав Чернов, продюсери Мстислав Чернов, Алекс Бабенко, Мішель Майснер, Рейні Аронсон-Рат.

Номінація «Найкращий повнометражний ігровий фільм»

«Ти – космос», режисер Павло Остріков, продюсери Анна Яценко, Володимир Яценко.

Національна премія кінокритиків «Кіноколо», заснована у 2018 році, проходить щорічно. Лауреатів премії обирає спільнота українських кінокритиків, кіножурналістів і кінознавців – Комітет національної премії кінокритиків. Завдяки цій премії відзначають найкращі досягнення українського кіно.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що Комітет Шевченківської премії оголосив номінантів, допущених до І туру на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2026 року. На офіційному веб-сайті національної премії опублікували довгий список літературно-мистецьких творів, які увійшли до І туру.

Повідомлялося, що «Главком» підготував добірку подій, які допоможуть провести цікаво перший зимовий тиждень. Київ запрошує провести перший зимовий тиждень яскраво та насичено. Зокрема, у столиці запланована низка заходів до Дня Збройних Сил та Дня Святого Миколая, а також унікальні музейні проєкти, як-от «Київ через об’єктив» з рідкісними фото Києва 1850-1930 років та виставка живопису Ігоря Губського «Єврейські мотиви». Не пропустіть виставу-роздум «Сикрет 1) я принцеса на горошині» від Майстерні Івана Уривського та концерти MamaRika і Melovin.