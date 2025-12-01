Названо переможців Національної премії кінокритиків «Кіноколо» – список
Цьогоріч Комітет національної премії кінокритиків обрав лауреатів у 11 номінаціях
У Києві в кінотеатрі «Жовтень» пройшла церемонія вручення восьмої Національної премії кінокритиків «Кіноколо». Цього року було обрано переможців в 11 номінаціях. Про це пише «Главком» із посиланням на список переможців Української Академії у Facebook.
Переможці Національної премії кінокритиків «Кіноколо» 2025 року
Номінація «За досягнення»
- Володимир Прилуцький і Алік Дарман за дослідження кіноархіву студентських фільмів КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого та віднайдення архівних фільмів 1930-х, за відеоінсталяцію «Архів у війні».
Номінація «Найкращий короткометражний ігровий фільм»
- «Життя починається», режисер Олексій Тараненко, продюсер Андрій Корнієнко.
Номінація «Найкращий анімаційний фільм»
- «Київський торт», режисер Микита Лиськов, продюсер Калев Тамм.
Номінація «Найкращий короткометражний документальний фільм»
- «Як пройшли мої літні канікули?», режисер Антоніо Лукіч, продюсер Кирило Нечмоня.
Номінація «Найкращий сценарій фільму»
- Павло Остріков за фільм «Ти – космос».
Номінація «Найкраща режисура»
- Мстислав Чернов за фільм «2000 метрів до Андріївки».
Номінація «Найкраща акторка»
- Анастасія Пустовіт за роль у фільмі «Наш дім у вогні».
Номінація «Найкращий актор»
- Володимир Кравчук за фільм «Ти – космос».
Номінація «Відкриття року»
- режисер Павло Остріков за фільм «Ти – космос».
Номінація «Найкращий повнометражний документальний фільм»
- «2000 метрів до Андріївки», режисер Мстислав Чернов, продюсери Мстислав Чернов, Алекс Бабенко, Мішель Майснер, Рейні Аронсон-Рат.
Номінація «Найкращий повнометражний ігровий фільм»
- «Ти – космос», режисер Павло Остріков, продюсери Анна Яценко, Володимир Яценко.
Національна премія кінокритиків «Кіноколо», заснована у 2018 році, проходить щорічно. Лауреатів премії обирає спільнота українських кінокритиків, кіножурналістів і кінознавців – Комітет національної премії кінокритиків. Завдяки цій премії відзначають найкращі досягнення українського кіно.
