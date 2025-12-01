Головна Країна Культура
search button user button menu button

Названо переможців Національної премії кінокритиків «Кіноколо» – список

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Названо переможців Національної премії кінокритиків «Кіноколо» – список
Національна премія кінокритиків «Кіноколо» оголосила переможців 2025 року
фото: Українська Академія/Facebook

Цьогоріч Комітет національної премії кінокритиків обрав лауреатів у 11 номінаціях

У Києві в кінотеатрі «Жовтень» пройшла церемонія вручення восьмої Національної премії кінокритиків «Кіноколо». Цього року було обрано переможців в 11 номінаціях. Про це пише «Главком» із посиланням на список переможців Української Академії у Facebook.

Переможці Національної премії кінокритиків «Кіноколо» 2025 року

Номінація «За досягнення»

  • Володимир Прилуцький і Алік Дарман за дослідження кіноархіву студентських фільмів КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого та віднайдення архівних фільмів 1930-х, за відеоінсталяцію «Архів у війні».

Номінація «Найкращий короткометражний ігровий фільм»

  • «Життя починається», режисер Олексій Тараненко, продюсер Андрій Корнієнко.

Номінація «Найкращий анімаційний фільм»

  • «Київський торт», режисер Микита Лиськов, продюсер Калев Тамм.

Номінація «Найкращий короткометражний документальний фільм»

  • «Як пройшли мої літні канікули?», режисер Антоніо Лукіч, продюсер Кирило Нечмоня.

Номінація «Найкращий сценарій фільму»

  • Павло Остріков за фільм «Ти – космос».

Номінація «Найкраща режисура»

  • Мстислав Чернов за фільм «2000 метрів до Андріївки».

Номінація «Найкраща акторка»

  • Анастасія Пустовіт за роль у фільмі «Наш дім у вогні».

Номінація «Найкращий актор»

  • Володимир Кравчук за фільм «Ти – космос».

Номінація «Відкриття року»

  • режисер Павло Остріков за фільм «Ти – космос».

Номінація «Найкращий повнометражний документальний фільм»

  • «2000 метрів до Андріївки», режисер Мстислав Чернов, продюсери Мстислав Чернов, Алекс Бабенко, Мішель Майснер, Рейні Аронсон-Рат.

Номінація «Найкращий повнометражний ігровий фільм»

  • «Ти – космос», режисер Павло Остріков, продюсери Анна Яценко, Володимир Яценко.

Національна премія кінокритиків «Кіноколо», заснована у 2018 році, проходить щорічно. Лауреатів премії обирає спільнота українських кінокритиків, кіножурналістів і кінознавців – Комітет національної премії кінокритиків. Завдяки цій премії відзначають найкращі досягнення українського кіно.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що Комітет Шевченківської премії оголосив номінантів, допущених до І туру на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2026 року. На офіційному веб-сайті національної премії опублікували довгий список літературно-мистецьких творів, які увійшли до І туру.

Повідомлялося, що «Главком» підготував добірку подій, які допоможуть провести цікаво перший зимовий тиждень. Київ запрошує провести перший зимовий тиждень яскраво та насичено. Зокрема, у столиці запланована низка заходів до Дня Збройних Сил та Дня Святого Миколая, а також унікальні музейні проєкти, як-от «Київ через об’єктив» з рідкісними фото Києва 1850-1930 років та виставка живопису Ігоря Губського «Єврейські мотиви». Не пропустіть виставу-роздум «Сикрет 1) я принцеса на горошині» від Майстерні Івана Уривського та концерти MamaRika і Melovin.

Читайте також:

Теги: кіно культура премія фільм

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У одній із стрічок, що має виготовити канал «1+1», покажуть анексію Криму
Держава замовила патріотичне кіно про війну в олігархів Пінчука і Коломойського
2 листопада, 14:17
Національна премія України імені Тараса Шевченка – це одна з найвищих державних нагород України
Комітет Шевченківської премії оголосив номінантів першого туру 2026 року. Повний список
10 листопада, 12:55
11 листопада відбулася прем’єра першого сезону проєкту «Фронтова студія»
Українські артисти записали пісню для військових прямо на фронті (відео)
12 листопада, 17:27
Компанія Bevza випустила лімітовану серію ялинкових прикрас під назвою «Сет п'ять колосків»
Скандал із прикрасами «П’ять колосків». Бренд ухвалив рішення
24 листопада, 11:49
Парламент Молдови ухвалив рішення про закриття Російського центру науки і культури в Кишиневі
Парламент Молдови проголосував за закриття російського культурного центру
28 листопада, 04:10
Антон Птушкін раніше був ведучим популярного тревел-шоу «Орел і Решка»
Зеленський нагородив орденом відомого блогера
8 листопада, 21:36
Покоління зумерів створило новий робочий ритм
Чим зумери займаються на роботі? Нова звичка молоді дратує керівництво
6 листопада, 10:50
«Вартові Різдва» зі Станіславом Бокланом та чергова «Ілюзія обману». Головні кінопрем'єри тижня
«Вартові Різдва» зі Станіславом Бокланом та чергова «Ілюзія обману». Головні кінопрем'єри тижня
14 листопада, 13:55
У Музеї історії міста Києва презентували історичний виставковий проєкт «Київський оберіг»
Куди сходити у Києві 17-23 листопада: дайджест культурних подій
17 листопада, 09:27

Культура

Названо переможців Національної премії кінокритиків «Кіноколо» – список
Названо переможців Національної премії кінокритиків «Кіноколо» – список
Олександру Злотнику – 77. Біографія видатного українського композитора
Олександру Злотнику – 77. Біографія видатного українського композитора
Українці висміяли армію Путіна у новому фільмі жахів: деталі The Guardian
Українці висміяли армію Путіна у новому фільмі жахів: деталі The Guardian
Річниця звільнення Херсона: скільки культурних цінностей викрали окупанти з міста
Річниця звільнення Херсона: скільки культурних цінностей викрали окупанти з міста
Комітет Шевченківської премії оголосив номінантів першого туру 2026 року. Повний список
Комітет Шевченківської премії оголосив номінантів першого туру 2026 року. Повний список
Керівник львівського хору «Гомін» став заслуженим артистом України
Керівник львівського хору «Гомін» став заслуженим артистом України

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua