Оголошено переможців VІІ Всеукраїнського театрального фестивалю-премії «ГРА». Список лавреатів
Всеукраїнський театральний фестиваль-премія «ГРА» був заснований у 2018 році
Стали відомі переможці VІІ Всеукраїнського театрального фестивалю-премії «ГРА». Церемонія нагородження лавреатів премії пройшла у Молодому театрі. Список переможців опублікували на офіційній сторінці Всеукраїнського театрального Фестивалю-Премії ГРА у Facebook, повідомляє «Главком».
Переможці VІІ Всеукраїнського театрального фестивалю-премії «ГРА» 2025 року
Загальні номінації:
- Найкраща драматична вистава великої сцени
«Процес» (Київський академічний драматичний театр на Подолі)
- Найкраща вистава для дітей, підлітків та сімейного перегляду
«Хлопчик зі скрипкою в серці» (Рівненський академічний обласний театр ляльок)
- Найкраща музична вистава у жанрі опери/оперети/мюзиклу
«GAIA-24. Opera del Mondo» (Opera aperta)
- Найкраща танцювальна вистава і вистава фізичного театру
«Брехня» (Одеський академічний обласний театр ляльок)
- Найкраща драматична вистава камерної сцени (до 150 глядачів)
«Я, «Побєда» і Берлін» (Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької)
- Найкраща вистава на перетині мистецького синтезу і жанрів та перформативних фор
«1975» (Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. І. Франка)
- Найкраща вистава-рефлексія на події російсько-української війни
«Військова мама» (Театр Ветеранів)
Індивідуальні номінації:
- «За найкращу роботу акторки»
Ольга Голдис за роль Йозефа К. у виставі «Процес» (Київський академічний драматичний театр на Подолі)
- «За найкращу роботу актора»
Ярослав Дерпак за роль Кузьми у виставі «Я, "Побєда" і Берлін» (Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької)
- «За найкращу режисерську роботу»
Давид Петросян за виставу «Процес» (Київський академічний драматичний театр на Подолі)
- «За найкращу сценографію»
Бранко Хойнік та Маріна Сремац за сценографію і костюми до вистави «1975» (Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. І. Франка)
- «За найкраще хореографічне рішення вистави»
Ольга Голдис за хореографію до вистави «Процес» (Київський академічний драматичний театр на Подолі)
- «За найкраще музичне рішення вистави»
Роман Григорів, Ілля Разумейко за музику до вистави «GAIA-24. Opera del Mondo» (Opera aperta)
- «За найкращий сучасний драматичний текст (українському драматургу/драматургині або групі авторів)»
Оксана Гриценко за п’єсу «Я повернуся»
Всеукраїнського театрального фестивалю-премії «ГРА» це культурно-мистецький захід, який був заснований Національною спілкою театральних діячів України (НСТДУ) у 2018 році. Його мета полягає в тому, щоб відзначити найкращі творчі досягнення у галузі театрального мистецтва. Крім цього, фестиваль-премія «ГРА» формує та зміцнює український театр та його сучасні напрямки.
Раніше Главком писав про те, що було названо переможців Національної премії кінокритиків «Кіноколо». У Києві в кінотеатрі «Жовтень» пройшла церемонія вручення восьмої Національної премії кінокритиків «Кіноколо». Цього року було обрано переможців в 11 номінаціях. Національна премія кінокритиків «Кіноколо», заснована у 2018 році, проходить щорічно. Лауреатів премії обирає спільнота українських кінокритиків, кіножурналістів і кінознавців – Комітет національної премії кінокритиків.
Повідомлялося, що Комітет Шевченківської премії оголосив номінантів, допущених до І туру на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2026 року. На офіційному веб-сайті національної премії опублікували довгий список літературно-мистецьких творів, які увійшли до І туру.
Читайте також:
- Народна артистка, яка була звільнена з Театру Франка, висловила претензії модному режисеру Уривському
- Окупанти готуються до відкриття драмтеатру у Маріуполі
- Два головні конкуруючі театри Києва оголосили про... «об'єднання»
- Публіка скупала в оваціях колишню зірку «Кварталу 95» Олену Кравець, яка вийшла на сцену Театру Франка
- Театр «Золоті ворота» готує режисерський дебют Христі Любої
Коментарі — 0