Оголошено переможців VІІ Всеукраїнського театрального фестивалю-премії «ГРА». Список лавреатів

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Оголошено переможців VІІ Всеукраїнського театрального фестивалю-премії «ГРА». Список лавреатів
Список переможців опублікували на офіційній сторінці Всеукраїнського театрального Фестивалю-Премії ГРА
фото: Національна спілка театральних діячів України / National Union of Theatre Artists of Ukraine

Всеукраїнський театральний фестиваль-премія «ГРА» був заснований у 2018 році

Стали відомі переможці VІІ Всеукраїнського театрального фестивалю-премії «ГРА». Церемонія нагородження лавреатів премії пройшла у Молодому театрі. Список переможців опублікували на офіційній сторінці Всеукраїнського театрального Фестивалю-Премії ГРА у Facebook, повідомляє «Главком».

Переможці VІІ Всеукраїнського театрального фестивалю-премії «ГРА» 2025 року

Стали відомі переможці VІІ Всеукраїнського театрального фестивалю-премії «ГРА»
Стали відомі переможці VІІ Всеукраїнського театрального фестивалю-премії «ГРА»
фото: Фестиваль-Премія ГРА/Facebook

Загальні номінації:

  • Найкраща драматична вистава великої сцени

«Процес» (Київський академічний драматичний театр на Подолі)

  • Найкраща вистава для дітей, підлітків та сімейного перегляду

«Хлопчик зі скрипкою в серці» (Рівненський академічний обласний театр ляльок)

  • Найкраща музична вистава у жанрі опери/оперети/мюзиклу

«GAIA-24. Opera del Mondo» (Opera aperta)

  • Найкраща танцювальна вистава і вистава фізичного театру

«Брехня» (Одеський академічний обласний театр ляльок)

  • Найкраща драматична вистава камерної сцени (до 150 глядачів)

«Я, «Побєда» і Берлін» (Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької)

  • Найкраща вистава на перетині мистецького синтезу і жанрів та перформативних фор

«1975» (Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. І. Франка)

  • Найкраща вистава-рефлексія на події російсько-української війни

«Військова мама» (Театр Ветеранів)

Індивідуальні номінації:

  • «За найкращу роботу акторки»

Ольга Голдис за роль Йозефа К. у виставі «Процес» (Київський академічний драматичний театр на Подолі)

  • «За найкращу роботу актора»

Ярослав Дерпак за роль Кузьми у виставі «Я, "Побєда" і Берлін» (Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької)

  • «За найкращу режисерську роботу»

Давид Петросян за виставу «Процес» (Київський академічний драматичний театр на Подолі)

  • «За найкращу сценографію»

Бранко Хойнік та Маріна Сремац за сценографію і костюми до вистави «1975» (Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. І. Франка)

  • «За найкраще хореографічне рішення вистави»

Ольга Голдис за хореографію до вистави «Процес» (Київський академічний драматичний театр на Подолі)

  • «За найкраще музичне рішення вистави»

Роман Григорів, Ілля Разумейко за музику до вистави «GAIA-24. Opera del Mondo» (Opera aperta)

  • «За найкращий сучасний драматичний текст (українському драматургу/драматургині або групі авторів)»

Оксана Гриценко за п’єсу «Я повернуся»

Всеукраїнського театрального фестивалю-премії «ГРА» це культурно-мистецький захід, який був заснований Національною спілкою театральних діячів України (НСТДУ) у 2018 році. Його мета полягає в тому, щоб відзначити найкращі творчі досягнення у галузі театрального мистецтва. Крім цього, фестиваль-премія «ГРА» формує та зміцнює український театр та його сучасні напрямки.

Раніше Главком писав про те, що було названо переможців Національної премії кінокритиків «Кіноколо». У Києві в кінотеатрі «Жовтень» пройшла церемонія вручення восьмої Національної премії кінокритиків «Кіноколо». Цього року було обрано переможців в 11 номінаціях. Національна премія кінокритиків «Кіноколо», заснована у 2018 році, проходить щорічно. Лауреатів премії обирає спільнота українських кінокритиків, кіножурналістів і кінознавців – Комітет національної премії кінокритиків.

Повідомлялося, що Комітет Шевченківської премії оголосив номінантів, допущених до І туру на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2026 року. На офіційному веб-сайті національної премії опублікували довгий список літературно-мистецьких творів, які увійшли до І туру.

Теги: культура театр актор премія

