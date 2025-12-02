Оголошено переможців VІІ Всеукраїнського театрального фестивалю-премії «ГРА». Список лавреатів

Всеукраїнський театральний фестиваль-премія «ГРА» був заснований у 2018 році

Стали відомі переможці VІІ Всеукраїнського театрального фестивалю-премії «ГРА». Церемонія нагородження лавреатів премії пройшла у Молодому театрі. Список переможців опублікували на офіційній сторінці Всеукраїнського театрального Фестивалю-Премії ГРА у Facebook, повідомляє «Главком».

Переможці VІІ Всеукраїнського театрального фестивалю-премії «ГРА» 2025 року

Стали відомі переможці VІІ Всеукраїнського театрального фестивалю-премії «ГРА» фото: Фестиваль-Премія ГРА/Facebook

Загальні номінації:

Найкраща драматична вистава великої сцени

«Процес» (Київський академічний драматичний театр на Подолі)

Найкраща вистава для дітей, підлітків та сімейного перегляду

«Хлопчик зі скрипкою в серці» (Рівненський академічний обласний театр ляльок)

Найкраща музична вистава у жанрі опери/оперети/мюзиклу

«GAIA-24. Opera del Mondo» (Opera aperta)

Найкраща танцювальна вистава і вистава фізичного театру

«Брехня» (Одеський академічний обласний театр ляльок)

Найкраща драматична вистава камерної сцени (до 150 глядачів)

«Я, «Побєда» і Берлін» (Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької)

Найкраща вистава на перетині мистецького синтезу і жанрів та перформативних фор

«1975» (Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. І. Франка)

Найкраща вистава-рефлексія на події російсько-української війни

«Військова мама» (Театр Ветеранів)

Індивідуальні номінації:

«За найкращу роботу акторки»

Ольга Голдис за роль Йозефа К. у виставі «Процес» (Київський академічний драматичний театр на Подолі)

«За найкращу роботу актора»

Ярослав Дерпак за роль Кузьми у виставі «Я, "Побєда" і Берлін» (Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької)

«За найкращу режисерську роботу»

Давид Петросян за виставу «Процес» (Київський академічний драматичний театр на Подолі)

«За найкращу сценографію»

Бранко Хойнік та Маріна Сремац за сценографію і костюми до вистави «1975» (Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. І. Франка)

«За найкраще хореографічне рішення вистави»

Ольга Голдис за хореографію до вистави «Процес» (Київський академічний драматичний театр на Подолі)

«За найкраще музичне рішення вистави»

Роман Григорів, Ілля Разумейко за музику до вистави «GAIA-24. Opera del Mondo» (Opera aperta)

«За найкращий сучасний драматичний текст (українському драматургу/драматургині або групі авторів)»

Оксана Гриценко за п’єсу «Я повернуся»

Всеукраїнського театрального фестивалю-премії «ГРА» це культурно-мистецький захід, який був заснований Національною спілкою театральних діячів України (НСТДУ) у 2018 році. Його мета полягає в тому, щоб відзначити найкращі творчі досягнення у галузі театрального мистецтва. Крім цього, фестиваль-премія «ГРА» формує та зміцнює український театр та його сучасні напрямки.

Раніше Главком писав про те, що було названо переможців Національної премії кінокритиків «Кіноколо». У Києві в кінотеатрі «Жовтень» пройшла церемонія вручення восьмої Національної премії кінокритиків «Кіноколо». Цього року було обрано переможців в 11 номінаціях. Національна премія кінокритиків «Кіноколо», заснована у 2018 році, проходить щорічно. Лауреатів премії обирає спільнота українських кінокритиків, кіножурналістів і кінознавців – Комітет національної премії кінокритиків.

Повідомлялося, що Комітет Шевченківської премії оголосив номінантів, допущених до І туру на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2026 року. На офіційному веб-сайті національної премії опублікували довгий список літературно-мистецьких творів, які увійшли до І туру.