Українці висміяли армію Путіна у новому фільмі жахів: деталі The Guardian

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Фільм «Конотопська відьма» у прокаті фільм зібрав $1,4 млн
фото: Київстар ТБ

У фільмі українські актори, що грали росіян, носили справжню форму армії РФ

У 2024 році в світ вийшов український фільм жахів «Конотопська відьма». У стрічці висміюють армію РФ, де актори знімаються в справжній російській військовій формі, яку зняли з окупантів, що потрапили в полон ЗСУ. Про деталі знімань фільму та сюжету британському виданню The Guardian, розповіла продюсерка фільму Ірина Костюк із Києва, пише «Главком».

«Це були справжні російські уніформи. У захоплених у полон або загиблих солдатів просто взяли військовий одяг, випрали його, і ми використовували його», – заявила продюсерка фільму. Попри те, що одяг випрали, українським акторам було складно носити цю форму під час знімань. Продюсерка також розповіла, що для реалістичних кадрів її довелося знову забруднити.

Фільм «Конотопська відьма» став однією з найпопулярніших стрічок українського кіно у 2024 році. У прокаті фільм зібрав $1,4 млн. У виданні зазначається, що ця сума є великою для країни, де відбувається війна, застосовуються відключення електроенергії та діє комендантська година.

Головною героїнею екранізації є відьма, яка відмовилася від своїх магічних сил. Однак, коли російські окупанти вбили її нареченого, відьма їх повернула. Продюсерка фільму пояснила, що вона побачила бажання помсти серед українців, яке з’явилося після незліченних воєних злочинів, які здійснили росіяни над українським народом.

Тож фільм мав дати українцям можливість насолодитися цим на екрані. «Слоган фільму був таким: «Це фільм, де українська відьма набиває росіян до лайна», і він одразу знайшов відгук. Для західного глядача фільм виглядає особливо похмуро. Після вторгнення російських солдатів показують, як вони ґвалтують і вбивають, перш ніж відьма накладає на них свої темні заклинання, і вони починають вмирати дедалі гротескнішими способами», – йдеться в статті.

Продюсерка Ірина Костюк розповіла про те, що це лише перший фільм із циклу жахів під назвою «Героїні темних часів». Журналісти також повідомили, що українські режисери вже закінчили знімання другого фільму цього циклу. За словами Ірина Костюк, фільм називається «Дамба», який уже незабаром уперше представлять на міжнародному щорічному кіноринку American Film Market.

Продюсерка фільму висловила сподівання, що її стрічка сподобається глядачам не лише в Україні, але й за кордоном. «Саме туди Путін хоче повернути Росію – до радянської імперіалістичної ментальності, до СРСР. Ми боремося із залишками цієї ментальності й намагаємося не дати їй вирватися з метафоричного бункера», – висловилася Ірина Костюк.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що Комітет Шевченківської премії оголосив повний список номінантів першого туру 2026 року. Національна премія України імені Тараса Шевченка – це одна з найвищих державних нагород України. Нею нагороджують митців, що сприяють розвитку української культури та мистецтва.

