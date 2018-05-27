ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В последние годы начался настоящий расцвет украинского кино и театра. Многие молодые артисты громко заявили о себе

В Украине активно формируется мощная плеяда своих звезд. На экранах и сценах начали стремительно появляться новые имена. В наш шоу-биз хлынула свежая кровь.

Некоторым из молодых актеров уже удалось громко заявить о себе. Другие же – пока лишь интригуют своими амбициями. Вполне возможно, что им удастся достичь еще большего успеха, чем Ольге Куриленко – пожалуй, наиболее успешной актрисе из всех, родившихся в Украине. Будучи совсем юной уроженкой Бердянска (Запорожская обл.) она смело вышла на высокий подиум, а со временем получила роль девушки Бонда в одном из фильмов о легендарном британском спецагенте - «Квант милосердия». После этого Куриленко стали предлагать роли крупнейшие студии и знаменитые режиссеры.

«Главком» внимательно промониторил отечественные спектакли и фильмы последних лет в поисках будущих звезд. В результате жестких споров (доходило и до дуэлей, да) была сформирована двадцатка имен, которые имеют огромный потенциал стать кумирами поколений, секс-символами, идолами шоу-бизнеса или мастерами актерского мастерства.

Даша Плахтий

Родилась 7 ноября 1992 года в семье театрального актера. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого (мастерская Дмитрия Богомазова). Дебютировала в сериале «Племяшка». Снималась в фильмах «Незламна», «На линии жизни», «Курица» и «Сломя голову». За роль в ленте «Стремглав» Даша получила статуэтку «Золотая Дзига» в номинации «Лучшая актриса в главной роли». За эту же картину Дарья удостоилась награды на 22-м Festival International du cinema d'Auteur Rabat, целью которого является распространение авторского кино.

Екатерина Молчанова

Родилась 14 сентября 1988 в Одессе. Окончила Одесский университет. В большом кино дебютировала в фильме грузинского режиссера Наны Джордадзе «Моя русалка, моя Лореляй». В фильмографии актрисы значатся «Мальчишник, или Большой секс в маленьком городе», «Хроники измены», «Граница следователя Савельева» и другие. В 2016 году был представлен фильм «Моя бабушка Фанни Каплан», в котором Екатерина сыграла главную роль. Ее работу высоко оценили критики.

Вероника Шостак

Родилась 21 января 1995 в Киеве. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого (курс Ю. Высоцкого). Начала сниматься в 16 лет, будучи еще студенткой первого курса Львовского университета Ивана Франко. Это был фильм «Братья. Последняя исповедь» Виктории Трофименко. Недавно вышел очередной сезон популярного сериала «Окно жизни», где у актрисы линейная роль. Также Вероника снималась в фильмах «Поводырь», «Один в поле воин», «Изи». Последний показывался на кинофестивалях в Локарно и Монте-Карло.

Лилия Яценко

Родилась 7 июля 1993 года. Живет в Киеве. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого (мастерская Ю. Высоцкого). Актриса снималась в фильмах «Позднее раскаяние», «Гордиев узел», «Ради любви я все смогу» и других. А самой яркой ее работой в кино является главная роль в фильме Ахтема Сеитаблаева «Чужая молитва». За эту роль Лилия была номинирована на кинопремию «Золотая Дзыга» в номинации «Лучшая актриса в главной роли». Играла в киевском ТЮЗе и в театре «Сузирья».

Анна Кошмал

Родилась 22 октября 1994 в Киеве. Известной Анна стала благодаря роли Жени в пятом и шестом сезонах сериала «Сваты». За эту роль она в 2012 и 2013 году была номинирована на телевизионную премию «Телетриумф» в звании «Актриса телевизионного фильма/сериала (исполнительница женской роли)». Также в 2015 году за роль девушки из детского дома Саши Коваленко во многосерийной мелодраме «Сашка» она получила номинацию на «Телезвезду» в номинации «Актеры, которые нас удивили». Актриса также снималась в проектах «Слуга народа», «Село на миллион», «Хороший парень» и многих других.

Иванна Сахно

Родилась в Киеве 14 ноября 1997 в Киеве. Известная своими ролями в первом украиноязычном ситкоме «Леся+Рома», в украинской биографической ленте «Иван Сила» и в голливудском блокбастере «Тихоокеанский рубеж: Восстание». В 2018 году она также появится в комедии «Шпион, который бросил меня». За работу в мини-сериале «Черный цветок» Иванна получила премию «Телетриумф» в номинации «Актриса телевизионного фильма/сериала (исполнительница женской роли)».

Дарья Полунина

Дарье 26 лет, она родилась в городе Каменское. Ее актерский дебют в кино состоялся в короткометражном фильме «Кровянка». Картина в прошлом году получила кинопремию «Золотая Дзыга» в номинации «Лучший короткометражный игровой фильм». Дальше был короткий метр «Сашка». Недавно Дарья снялась в главной роли в фильме «Фокстер и Макс» режиссера Анатолия Матешко.

Анна Адамович

Родилась 9 ноября 1993 в Киеве. Окончила Киевский национальный университет культуры и искусств. В 14 лет снялась в фильме «Главное – успеть». Вершиной ее достижений на сегодняшний день является фильм Вадима Перельмана «Купи меня», в котором Аня сыграла одну из трех главных ролей. Массовому зрителю она известна по ролям в сериалах «Любимая учительница», «Клан ювелиров» и «Паутина судьбы».

Наталья Денисенко

Родилась в Чернигове 17 декабря 1989. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. Работала диктором озвучки и монтажа. В кино дебютировала в 2011 году, снявшись в мистическом сериале «Дневники темного». Исполняла небольшие роли в сериалах «Сашка», «Лабиринты судьбы», «Два Ивана». В 2015 году она снялась в сериале «Клан ювелиров», где сыграла главную роль. Картина имела успех у зрителей, благодаря чему актриса приобрела популярность.

Елена Мусиенко

Родилась 15 ноября 1990 года в Киеве. В 2006 году начала модельную карьеру в украинских агентствах, а также участвовала в показах зарубежных дизайнеров. В качестве телеведущей начала работу в 2012 году в утреннем шоу «Подъем» на Новом канале. Дебютировала в кино ролью в короткометражке режиссера Павла Мартынова «Где коза была», впоследствии снялась в фильме режиссера Любомира Левицкого «Ломбард». После этого появилась в триллере этого же фильммейкера «Тени незабытых предков».

Ирина Ткаченко

Родилась 28 июля 1986 года. Окончила Киевский Национальный Университет Культуры и Искусств (руководитель курса П. Ильченко). Работала в театрах «Колесо», «Открытый взгляд», «Свободная сцена» и киевском Молодом театре. Сегодня работает в театре «Золотые Ворота». Яркими театральными работами Ирины считаются спектакли «Женитьба», «Гуппи», «Семья. Сцены», «Самый легкий способ бросить курить» и «Наташина мечта». Снималась в сериалах «Женский врач-2», «Нити судьбы», «Центральная больница», «Хороший парень» и других.

Анастасия Салата

Родилась 20 апреля 1993 года. Живет в Киеве. Окончила Киевский национальный университет театра кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого (мастерская Богдана Бенюка). Является актрисой театра «Золотые Ворота». Получила гран-при Всеукраинских конкурсов чтецов в Киеве, Ялте и Новоград-Волынском (2012-2014). Снималась в сериалах «Чужие тайны», «Брат за брата-3», «Нити судьбы».

Юлия Смушкова

Окончила Киевский Национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. Еще во время учебы начала работать в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки. Смогла ярко проявить себя работой в постановках «Над пропастью во...», «Дело чести», «Нужен лжец!», «Нахлебник» и других. На втором курсе университета участвовала в немецком фестивале драмы играя в спектакле «Дело чести».

Светлана Косолапова

Родилась в 1993 году. Живет в Киеве. Является студенткой Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. Карпенко-Карого (мастерская Дмитрия Богомазова). Выступает в киевском Национальном театре им Ивана Франко. Снималась в фильмах «F63.9 Болезнь любви», «Жара», «Несокрушимая», «Милый Ханс, дорогой Петр», «Моя бабушка Фанни Каплан» и других. Последний получил награду, как лучший иностранный фильм на Crystal Palace International Film Festival в 2016 году.

Ксения Мишина

Родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. Окончила Киевский Национальный университет театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого (Актерский факультет, мастерская Д.М.Богомазова). Являеся актрисой Киевского академического Молодого театра. В 2015 году актриса начала сниматься в кино и телесериалах. Первым проектом с ее участием стал комедийный фильм «Плохая соседка». После этого актриса снималась в фильмах «Дом на холодном ключе», «Чудо по расписанию» и других. В 2017 снялась в картине «Искушение».

Надежда Левченко

Родилась 15 июля 1985 года в Ивано-Франковске. Окончила Прикарпатский национальный университет им. В. Стефаника по специальности «актер драмы и кино» (мастерская Р. Держипольского). С 2008 года присоединилась к труппе «Ивано-Франковск» областного академического музыкально-драматического театра им. И.Франка. В 2010 году получила премию Кабинета Министров Украины им. Л.Украинки за роль Коровы Звездочки в трагикомедии «Очень простая история» Марии Ладо. Другими яркими работами Надежды в театре считаются роли в спектаклях «Слишком женатый таксист», «Нация», «Энеида», «Оскар и Розовая Дама», «Страсти Тиля», «Гамлет», «Слава героям», «Модильяни». Исполняла главную роль в сериале «Дежурный врач». А также сыграла в сериале «Доктор Ковальчук».

Мария Добрусина

Родилась в 1994 году. Живет в Харькове. Окончила Харьковский национальный университет искусств им. Котляревського. С 2017 году работает актрисой в труппе Харьковского академического театра им. Шевченка. Участвует в спектаклях «Замок» и «Пеппи».

Евгения Муц

Родилась 10 октября 1993 в Золочеве, но сейчас живет в Киеве. Окончила ПНУ им. Стефаника. Начала актерскую карьеру с короткого метра, а в прошлом году снялась в фильме «Дикое поле» Ярослава Лодыгина. Снимается также в ленте Тараса Химича «Король Данило».

Ольга Сторожук

Родилась 12 июля 1984 года в Киеве. Окончила New York Film Academy. В кино дебютировала в приключенческом триллере «Штольня». Также снималась в сериале «Возвращение Мухтара 4», в мелодраме «Ее сердце», в сериалах «По закону», «Ярость» и «Брат за брата».

Виктория Варлей

Родилась 18 августа 1984 года в Киеве. Окончила Институт кино и телевидения Киевского национального университета культуры и искусств. Работала в Московском Армянском театре под руководством Славы Степаняна на Лубянке. В 2007 году начала сниматься в кино. Ее имя прогремело вместе с премьерой фильма «Истальгия». Также она снялась у Алексея Германа-младшего в фильме «Под электрическими облаками» и у Наны Джорджадзе в картине «Моя русалка, моя Лореляй». Кроме того, она появлялась в клипах Монатика и знаменитой британской группы Hurts.