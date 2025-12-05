Екскрадник Авакова засвітився у масштабному скандалі з картинами Марчука

Михайло Апостол переконав художника і його помічницю підписати угоду про передачу прав на всі картини

Син колишнього народного депутата, ексрадника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Михайла Апостола отримав виключну ліцензію на використання авторських прав на всі картини легендарного художника Івана Марчука терміном на 100 років. Про це йдеться у матеріалі «Главкома»: «Афера століття. Чому легендарний художник Іван Марчук в свої 90 пішов до суду».

Багаторічна помічниця Марчука Тамара Стрипко у розмові з «Главкомом» розповіла, що 21 травня 2020 року їй зателефонував ексрадник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і попросив зустрічі. Окрім екснардепа, двоє невідомих чоловіків. Як згодом з’ясував «Главком», це були дніпрянин Сергій Павленко (адвокат) і одесит Михайло Синиця (бізнесмен).

«Дивіться: ось документ, про який знає Маестро (так називають наближені Івана Марчука – «Главком») і він сказав, щоб ви підписали (звернувся ексобранець до пані Тамари – «Главком»). Цей договір набуде юридичної сили лише після того, як його посвідчить нотаріус», – переповіла пані Тамара слова Михайла Апостола.

Врешті Апостол запропонував всім поїхати до майстерні художника на вулицю Євгена Чикаленка у Києві. А вже там Апостол сказав, що він має їхати у справах. Михайло Синиця та Тамара Стрипко піднялися до майстерні художника без політика. Коли ж вони переступили поріг, Іван Марчук, не читаючи документ, поставив свій підпис під ним. У розпорядженні «Главкома» опинилася копія цього документа. Йдеться про ліцензійний (авторський) договір із підписами п’яти людей: Івана Марчука, Сергія Павленка, Михайла Синиці, Ігоря Апостола (син екснардепа) та Тамари Стрипко.

Копія ліцензійного (авторського) договору з підписами п’яти людей: Івана Марчука, Сергія Павленка, Михайла Синиці, Ігоря Апостола (син екснардепа) і Тамари Стрипко

Підписавши договір, художник надав вищеназваним чотирьом особам виключну ліцензію на використання авторських прав на всі свої картини терміном на 100 років, за це митець нібито отримав 10 тис. грн (або $360 за курсом 2020 року) винагороди. Нові власники картин «потурбувалися» і про художника, передбачивши для нього у договорі 5% роялті від надходжень за ліцензійні права. Однак ніхто ніколи ніяких коштів за цим договором не передавав Марчуку.

Колекція народного художника Івана Марчука налічує понад 5 тис. картин. Середня ціна полотна – $5-10 тис. Влітку 2024 року картину Івана Марчука «Зійшов місяць над Дніпром» було продано за рекордні для творів митця $300 тис. на аукціоні Goldens у Києві. У 2022 році інша картина Марчука «Сад спокуси» реалізовано за $120 тис. на благодійному аукціоні.

Як з'ясував «Главком», один із пунктів договору повністю дезавуює конструкцію з нотаріусом, яку, за словами пані Стрипко, на початках обіцяв Михайло Апостол: «… Сторони дійшли угоди про те, що даний договір не підлягає нотаріальному посвідченню». Саме усне запевнення про нечинність такого договору без нотаріального посвідчення було вирішальною обставиною, чому Стрипко та Марчук поставили свої підписи, не читаючи договір. Все відбувалося досить швидко.

«Главком» поспілкувався із самим легендарним художником. Іван Марчук розповів виданню, що дійсно давно знайомий із Михайлом Апостолом. Останній, як співголова тернопільського земляцтва, періодично відвідував його майстерню у Києві.

Митець констатує: йому «підсунули договір», а він підписав, його не читаючи. Митець наголосив, що жодних десяти тисяч гривень винагороди не отримував та вважав договір нечинним, а тепер змушений оскаржувати його у суді.

«Після того, як примірники договору забрав Синиця Михайло і залишив майстерню, моя помічниця наполягла прочитати документ. Ми почали його читати і я особисто негайно зателефонував до Апостола Михайла з вимогою не чинити жодних дій за тим договором щодо авторських прав на мої твори і наполягав, що ніякого нотаріуса не потрібно, бо підписувати такий договір я не маю наміру. У телефонній розмові Михайло Апостол запевнив мене, мовляв, можу бути спокійним, всі домовленості скасовано і будь-які дії за договором припиняються. Як зʼясувалося випадково (через чотири роки від тієї бесіди – «Главком») Апостол і невідомі мені підписанти Павленко й Синиця вважають договір чинним», – зазначив Іван Марчук.

Нагадаємо, у столичному Музеї історії міста Києва нещодавно завершилася робота виставки «Пробудження» геніального українського художника Івана Марчука.