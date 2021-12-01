Побили і забрали рушницю: на Київщині під час сутички з браконьєром отримав поранення юнак
Мисливця, який увечері вийшов на незаконне полювання, виказав ліхтарик, прив’язаний до рушниці
Під час незаконного полювання у Вишгородському районі (Київська область) 44-річний житель села Обуховичі у сутичці з двома юнаками, які намагалися завадити браконьєрству, вистрелив одному з них в ногу. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.
Браконьєра помітили двоє мешканців сусіднього села у полі – його видавав ліхтарик прив’язаний до рушниці, яким він освітлював та сліпив свою ціль.
«Підійшовши до мисливця, 17-річний хлопець, намагався забрати рушницю, однак чоловік випадково здійснив постріл та влучив у ногу 19-річного молодика», – сказано в повідомленні.
У сутичці з 44-річним браконьєром парубки відібрали у нього рушницю та завдали йому тілесні ушкодження. Наразі він перебуває в лікарні.
Обставини цього інциденту з’ясовують слідчі. Рушницю, які відібрали у мисливця, направлено на експертизу.
«За фактами завданих тілесних ушкоджень поліція відкрила два кримінальних провадження за ч.1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, а також за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України», – повідомили у поліції.
До слова, у Чернігівській області чоловік-браконьєр убив лося і раптово помер, коли намагався сховатися від лісника.