На Одещині військовий покусав поліцейського, який приїхав на виклик

Правоохоронців викликали, бо військовослужбовець сокирою намагався вибити двері у чужу квартиру

Одеській області затримано військовослужбовця, який сокирою вибивав двері чужої квартири і покусав поліцейського. Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області, інцидент стався вчора в Роздільнянському районі.

«У поліцію надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що чоловік у військовій формі сокирою намагається вирубати двері в одну з квартир на 5-му поверсі», – повідомили в поліції.

Правоохоронці прибули на місце. Під час затримання зловмисник вкусив поліцейського за руку. Імовірно, він був під впливом наркотичних засобів.

Як встановили правоохоронці, перед інцидентом стався конфлікт між 22-річним підозрюваним і його «колегою, що проживав у згаданій квартирі».

Порушника затримали. За даним фактом відкрито провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Як повідомили в соціальних мережах очевидці, інцидент стався в селищі Лиманське. Затриманий – військовослужбовець (офіцер). У нього була сокира і предмет, схожий на ніж. Опонент, у квартирі якого затриманий намагався вибити двері, також є військовослужбовцем.

Нагадаємо, у Львові Залізничний районний суд покарав жителя міста, який покусав голову ОСББ біля свого будинку. Нападник має сплатити постраждалому чоловіку понад 102 тис. грн компенсації, а також провести 150 годин на громадських роботах.

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Джерело: Уніан