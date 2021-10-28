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    Народна артистка України розказала, скільки пенсії отримує та розсекретила суму найбільшого гонорару в житті (відео)

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    Ніна Матвієнко розказала про свої доходи - Народна артистка України розказала, скільки пенсії отримує та розсекретила суму найбільшого гонорару в житті (відео)
    Ніна Матвієнко розказала про свої доходи
    Фото з відкритих джерел

    За словами 74-річної співачки, звання народної артистки України допомагає їй отримувати на 20% більшу пенсію

    Народна артистка України Ніна Матвієнко розповіла, що отримує пенсію розміром у 15 тисяч гривень. Також співачка розсекретила суму найбільшого гонорару, який отримувала за свій виступ. Про це йшлося в програмі «33 за 3».

    За словами 74-річної співачки, звання народної артистки України допомагає їй отримувати на 20% більшу пенсію.

    Ніна Матвієнко розказала, що найбільший гонорар, який вона отримувала за виступ у своєму життя, становив $10 тис. На сьогодні це дорівнює приблизно 264 тис. грн.

    Окрім цього, артистка також зізналась, що за свій вік досі не встигла розібратися в коханні, а найбільше їй буває соромно за те, що вона іноді може бути надто емоційною.

    До слова, Ніна Митрофанівна відповіла й на питання, що її найбільше дратує у сучасному шоубізнесі.

    «Людське оголення. Треба совість мати», – зазначила співачка.

    Нагадаємо, недавно Ніна Матвієнко святкувала день народження. Найцікавіші факти з біографії співачки.

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    Теги: співачка
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    Народна артистка України розказала, скільки пенсії отримує та розсекретила суму найбільшого гонорару в житті (відео)