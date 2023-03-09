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Любив чай із ромом та модний одяг. Цікаві факти до дня народження Тараса Шевченка

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Любив чай із ромом та модний одяг. Цікаві факти до дня народження Тараса Шевченка
колаж: Главком

За все своє життя поет пробув в Україні 15 років

У цей день, 9 березня, 1814 року народився поет та живописець Тарас Шевченко. У дні потрясінь, революцій та війни Кобзар як ніколи актуальний. Нині в його рядках знаходимо силу, віру і наснагу.

І на оновленій землі врага не буде, супостата.

Творчість Шевченка стала своєрідним маніфестом українського народу, який прагнув вільно жити на своїй землі.

Борітеся – поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас сила і воля святая!

Шевченко рано залишився сиротою, юнаком був у кріпацтві. За свою громадсько-політичну діяльність і «антидержавницькі» твори був тричі заарештований і десять років відбув у засланні, де йому заборонили займатися творчістю. Але Шевченкові навіть в ув’язненні вдавалося малювати й писати вірші, які підтримували дух тогочасних українців.

Любив чай із ромом та модний одяг. Цікаві факти до дня народження Тараса Шевченка фото 1

Після заслання поету заборонили постійно жити в Україні, тому він повернувся у Москву й Петербург. В Україні йому дозволили лише подорожувати – під пильним і постійним наглядом поліції. Через складні умови в засланні й хвороби Тарас Шевченко передчасно помер. 

Поховайте та вставайте, кайдани порвіте! І вражою злою кров’ю волю окропіте!

Кобзар був і досі є символом опору російській експансії, боротьби українського народу за свободу та незалежність на своїй українській землі.

Нема на світі України, немає другого Дніпра.

Цікаві факти

  1. Може скластися враження, що всі селяни були нещасними й що сім’я Тараса була злиденною. Це не так. Тарас народився в кріпацькій, але не дуже бідній сім’ї, і належав Василю Енгельгардту з народження. 
  2. Коли Тараса викупили з кріпацтва, йому було 24 роки. Сошенко, завдяки якому Шевченко знову став вільним, писав, що в нього вселився світський біс. Тарас став так званим тусовщиком. Якби були клуби, він би в них ходив. А так він відвідував різноманітні зібрання, грав у карти. Це – людина, яка жила в інших реаліях, і нарешті відчула ковток свободи.
  3. Твори Тараса Шевченка перекладені більш ніж ста мовами світу.
  4. Поет завжди одягався досить модно, оскільки добре заробляв у Петербурзі, будучи успішним портретистом. У своєму щоденнику він писав про величезне задоволення від придбання гумового плаща-макінтоша за 100 рублів, що було значною сумою для того часу. Його знаменита смушева шапка і комір – це не буденний одяг пересічного українця, а столичний петербурзький «шик».
  5. Шевченко був невисоким. Мав зріст 164 см.
  6. У часи творчості Тараса Григоровича більше цінували як художника, а не як поета.
  7. За все своє життя Шевченко пробув в Україні 15 років.
  8. Він любив весну, рибу, і рибалити.
  9. Смакував каву, найбільше – по-віденськи: не міцну, зі збитими вершками. Та улюбленим напоєм Шевченка був чай, у який він частенько додавав ром. Історик Микола Костомаров згадував, що за довгими вечірніми розмовами Тарас міг випити з десяток склянок такого коктейлю, але дійсно п’яним він бачив поета лише одного разу. 
  10. Любив сало і борщ. Улюбленим був борщ із сухими карасями, свіжою капустою і приправами.
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Теги: Тарас Шевченко

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