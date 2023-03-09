Любив чай із ромом та модний одяг. Цікаві факти до дня народження Тараса Шевченка
За все своє життя поет пробув в Україні 15 років
У цей день, 9 березня, 1814 року народився поет та живописець Тарас Шевченко. У дні потрясінь, революцій та війни Кобзар як ніколи актуальний. Нині в його рядках знаходимо силу, віру і наснагу.
І на оновленій землі врага не буде, супостата.
Творчість Шевченка стала своєрідним маніфестом українського народу, який прагнув вільно жити на своїй землі.
Борітеся – поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас сила і воля святая!
Шевченко рано залишився сиротою, юнаком був у кріпацтві. За свою громадсько-політичну діяльність і «антидержавницькі» твори був тричі заарештований і десять років відбув у засланні, де йому заборонили займатися творчістю. Але Шевченкові навіть в ув’язненні вдавалося малювати й писати вірші, які підтримували дух тогочасних українців.
Після заслання поету заборонили постійно жити в Україні, тому він повернувся у Москву й Петербург. В Україні йому дозволили лише подорожувати – під пильним і постійним наглядом поліції. Через складні умови в засланні й хвороби Тарас Шевченко передчасно помер.
Поховайте та вставайте, кайдани порвіте! І вражою злою кров’ю волю окропіте!
Кобзар був і досі є символом опору російській експансії, боротьби українського народу за свободу та незалежність на своїй українській землі.
Нема на світі України, немає другого Дніпра.
Цікаві факти
- Може скластися враження, що всі селяни були нещасними й що сім’я Тараса була злиденною. Це не так. Тарас народився в кріпацькій, але не дуже бідній сім’ї, і належав Василю Енгельгардту з народження.
- Коли Тараса викупили з кріпацтва, йому було 24 роки. Сошенко, завдяки якому Шевченко знову став вільним, писав, що в нього вселився світський біс. Тарас став так званим тусовщиком. Якби були клуби, він би в них ходив. А так він відвідував різноманітні зібрання, грав у карти. Це – людина, яка жила в інших реаліях, і нарешті відчула ковток свободи.
- Твори Тараса Шевченка перекладені більш ніж ста мовами світу.
- Поет завжди одягався досить модно, оскільки добре заробляв у Петербурзі, будучи успішним портретистом. У своєму щоденнику він писав про величезне задоволення від придбання гумового плаща-макінтоша за 100 рублів, що було значною сумою для того часу. Його знаменита смушева шапка і комір – це не буденний одяг пересічного українця, а столичний петербурзький «шик».
- Шевченко був невисоким. Мав зріст 164 см.
- У часи творчості Тараса Григоровича більше цінували як художника, а не як поета.
- За все своє життя Шевченко пробув в Україні 15 років.
- Він любив весну, рибу, і рибалити.
- Смакував каву, найбільше – по-віденськи: не міцну, зі збитими вершками. Та улюбленим напоєм Шевченка був чай, у який він частенько додавав ром. Історик Микола Костомаров згадував, що за довгими вечірніми розмовами Тарас міг випити з десяток склянок такого коктейлю, але дійсно п’яним він бачив поета лише одного разу.
- Любив сало і борщ. Улюбленим був борщ із сухими карасями, свіжою капустою і приправами.
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