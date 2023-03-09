Любив чай із ромом та модний одяг. Цікаві факти до дня народження Тараса Шевченка

За все своє життя поет пробув в Україні 15 років

У цей день, 9 березня, 1814 року народився поет та живописець Тарас Шевченко. У дні потрясінь, революцій та війни Кобзар як ніколи актуальний. Нині в його рядках знаходимо силу, віру і наснагу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

І на оновленій землі врага не буде, супостата.

Творчість Шевченка стала своєрідним маніфестом українського народу, який прагнув вільно жити на своїй землі.

Борітеся – поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас сила і воля святая!

Шевченко рано залишився сиротою, юнаком був у кріпацтві. За свою громадсько-політичну діяльність і «антидержавницькі» твори був тричі заарештований і десять років відбув у засланні, де йому заборонили займатися творчістю. Але Шевченкові навіть в ув’язненні вдавалося малювати й писати вірші, які підтримували дух тогочасних українців.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після заслання поету заборонили постійно жити в Україні, тому він повернувся у Москву й Петербург. В Україні йому дозволили лише подорожувати – під пильним і постійним наглядом поліції. Через складні умови в засланні й хвороби Тарас Шевченко передчасно помер.

Поховайте та вставайте, кайдани порвіте! І вражою злою кров’ю волю окропіте!

Кобзар був і досі є символом опору російській експансії, боротьби українського народу за свободу та незалежність на своїй українській землі.

Нема на світі України, немає другого Дніпра.

Цікаві факти