«Вставайте, кайдани порвіте». У Конгресі США зацитували Шевченка

«За радянського панування жодна нація у світі не постраждала більше, ніж Україна», – конгресвумен Марсі Каптур

Сенаторка Марсі Каптур назвала російську війну в Україні «терористичною»

Жодна країна у світі не постраждала в радянські часи більше ніж Україна. Про це під час промови у Конгресі США заявила конгресвумен-демократка, обрана від штату Огайо, Марсі Каптур, як повідомляє «Голос Америки».

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У вівторок у Палаті представників США вона виголосила промову з нагоди річниці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, де закликала колег зрозуміти, чому українці так невтомно борються за свободу.

«Щоб уявити, що зараз відчувають українці, згадайте про Меморіал Другої світової війни тут, у Вашингтоні, спробуйте зрозуміти жертву, яку принесли понад 400 000 американців, віддавши свої життя за свободу в Атлантиці, в Тихому океані, в Африці, у Франції протягом 20 століття, щоб ми, наші покоління, могли залишатися вільними», – сказала Марсі Каптур.

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«Однак за радянського панування жодна нація у світі не постраждала більше ніж Україна. Понад 4 мільйони невинних людей Йосип Сталін заморив голодом, а ще мільйони, і мільйони, і мільйони, імена яких ми ніколи не дізнаємося, були вбиті жорстоким комуністичним режимом Сталіна. Слава Богу, в Америці немає таких жахів».

Вона назвала російську війну в Україні «терористичною», і процитувавши Тараса Шевченка, закликала до перемоги України.

«Слова українського поета Тараса Шевченка звучать особливо правдиво сьогодні, як і тоді, коли він написав їх майже 200 років тому: Вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров’ю волю окропіте. Час для української перемоги настав», – зазначила конгресвумен Каптур.

Вона наголосила на великих втратах, яких зазнає Україна в цій війні, і згадала про бажання українського народу приєднатись до НАТО, «для захисту свободи».

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«Зараз, коли Швеція та Фінляндія приєднуються до НАТО, цей альянс стає міцнішим, ніж будь-коли. Україна також прагне приєднатися до своїх європейських союзників, які є демократичними в Євросоюзі. Українські вояки тим часом гинуть, гинуть і гинуть за свободу та самовизначення. Попри значні труднощі, Україна протистоїть ворогу, втричі більшому за її населення, зі значно більшими військовими ресурсами, але вони борються», – наголосила у своїй промові сенаторка Марсі Каптур.

Сенаторка вважає, що світ повинен зробити все можливе, щоб надати Україні підтримку, необхідну їй для досягнення успіху.

Нагадаємо, що США пояснили, чому Україна не отримала допомогу від Заходу ще до початку вторгнення.

До слова, американський генерал Бен Ходжес назвав умови, за якими війну в Україні можна зупинити вже цього року.