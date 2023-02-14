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Без 8-го березня, але з Днем українки – «святкові» нововведення від депутатів

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Без 8-го березня, але з Днем українки – «святкові» нововведення від депутатів
фото з відкритих джерел

Парламентарі пропонують встановити 25 лютого Днем української жінки, 9 березня визначити як Шевченків день, а за Днем матері офіційно закріпити другу неділю травня

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №9009 «Про зміни до Кодексу законів про працю щодо встановлення українських свят». Ознайомитися з документом можна на сайті парламенту.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Кодексу законів про працю України, щоб встановити українські свята, а саме 25 лютого – День української жінки (День українки) – День народження Лесі Українки; 9 березня – Шевченків день – День народження Тараса Шевченка; друга неділя травня – День матері.

«Проект Закону спрямований на визнання усталених традицій і вкорінення історичної пам’яті в українському культурному просторі. Зараз українська нація переживає період відродження, звершилася Революція Гідності та ведеться запекла війна з агресором – російською федерацією. Саме зараз відновлюється український погляд на світ та формуються нові традиції нації-переможця, що вимагає закріплення і на символічному рівні державного календаря, покінчивши з нав’язаними традиціями минулої спадщини», – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Його автори обурені тим, що досі на державному рівні визначено вихідним днем 8 березня (Міжнародний жіночий день), який «встановлений окупаційним московським режимом з метою популяризації власного погляду на роль і місце жінок».

Втім, це не єдиний «червоний день календаря», якого хочуть позбутися парламентарі. «Для уникнення економічних втрат через ще один вихідний слід усунути інші комуністичні рудименти – насамперед 1 травня (так званий «День праці»), який використовувався для пропаганди в Совєцькому Союзі та Третьому Рейху… В травні також слід позбутись минулих рудиментів щодо святкування «Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні» 9 травня, що використовується московським режимом як головне ідеологічне обґрунтування агресії під гаслами «боротьби з нацизмом і фашизмом», Закінчення Другої світової війни на європейському фронті у світі відзначається 8 травня. Однак в інших державах це не святковий, а траурний день пам’яті десятків мільйонів загиблих», – нагадують автори документу.

Серед них: позафракційна народна депутатка Оксана Савчук; Наталія Піпа, Соломія Бобровська, Ярослав Юрчишин (фракція «Голос»); Ігор Гузь (група «За майбутнє») та Ростислав Тістик («Слуга народу»).

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Теги: свята соціум Леся Українка Тарас Шевченко

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