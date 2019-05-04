Луценка помітили в аеропорту Риму разом з сином і дружиною



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Ірина Луценко була без макіяжу

Генпрокурор з дружиною і сином поверталися в Україну бізнес-класом

Родину генпрокурора Юрія Луценка помітили в аеропорту Риму під час реєстрації на рейс, яким вони поверталися в Україну цієї ночі. Про це повідомляють читачі «Страна», які надіслали до редакції кілька фотографій.

На знімках зображені генпрокурор Юрій Луценко, його дружина - народний депутат Ірина, а також молодший син Віталій.

За інформацією наших співрозмовників, дані фото були зроблені увечері 3 травня в міжнародному аеропорту Фьюмічіно імені Леонардо да Вінчі під час проходження реєстрації. Борт з подружжям Луценко на борту приземлився в Києві близько 01:00 4 травня.

Генпрокурор і його супутники поверталися в Україну бізнес-класом.

На Луценку-старшому був трикотажний кардиган в стилі печворк, джинси і білі кросівки. А ось дружина генпрокурора, 52-річна нардеп Ірина Луценко для подорожі на літаку вибрала більш екстравагантний наряд: шкіряну куртку і чорну капелюх. Образ доповнювали штани в білу смужку і кросівки з білими аксесуарами. До речі, футболка на Ірині елітного німецького бренду Escada (дизайнером і співзасновником бренду була Маргарета Лей, з чого і було назва головної лінії бренду Escada by Margaretha Ley - Прим. Ред.) Є справжнім раритетом - такі знайти складно в продажу і продаються вони по 2000 грн.

Відзначимо, що у дружини генпрокурора, яка останній рік-півтора активно використовує досягнення пластичної хірургії, декоративної косметики на обличчі не було.

Образ сина Луценка, Олександра, поєднувався з батьківськими: на ньому була чорна шляпа і кардиган.

Відзначимо, що 30 квітня в Італії відбулося весілля Олександра Авакова, сина міністра внутрішніх справ. Не виключено, що сім'я генпрокурора була серед гостей.