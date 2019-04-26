Генпрокуратура направила до суду обвинувальні акти у справі Майдану



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Протиправні дії правоохоронців стосовно учасників протестних акцій у Києві в січні – лютому 2014 року Ілюстративне фото

У поліції відмовились звільняти слідчого, який вів справу проти активіста під час Майдану

Генеральна прокуратура України передала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо правоохоронців щодо справи незаконного затримання та побиття активіста під час Революції Гідності. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Зокрема, у ГПУ повідомили, що 25 квітня передали до суду обвинувальні щодо слідчого одного з райуправлінь міліції м. Києва (на даний час працює слідчим в органах Національної поліції України), прокурора прокуратури м. Києва та заступника керівника однієї із місцевих (районних) прокуратур Києва. Їх обвинувачують у незаконному затриманні, побитті та доставленні до управління міліції активіста, щодо якого потім було сфальсифіковано матеріали справи за нібито участь у масових заворушеннях.

«На строки передачі до суду цього провадження вплинуло тривале (10 місячне) ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування (30 томів), неодноразова відмова слідчих суддів обмежувати підозрюваних у ознайомленні, а також незаконне не відсторонення підозрюваного від посади одним із керівників органів Національної поліції України», - зазначили у прокуратурі.

У Генпрокуратурі додали, що незважаючи на ухвалене слідчим суддею рішення про відсторонення слідчого від посади в органах Національної поліції України, керівництвом столичного управління поліції його не виконано дотепер. Через це ДБР відкрило провадження.

Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Генеральна прокуратура завершила досудове слідство щодо винних у розстрілах на Майдані. Водночас адвокат родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська заперечила завершення розслідування. Горбатюк заперечив заяву генпрокурора про завершення досудового слідства щодо винних у розстрілах на Майдані.

Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура України завершила експертизу у справі про злочини на Євромайдані.

До слова, у Раді зареєстрували законопроект про заборону пропаганди «Беркуту».

Як відомо, третина столичних спецпризначенців – колишні беркутівці.