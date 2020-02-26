Марія Матіос отримала книжковий «Оскар» за «Букову землю»



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Книга Марії Матіос «Букова земля» – роман-панорама, що охоплює життя п'яти буковинських сімей протягом 225 років, з кінця 18 століття до 2014 року

Письменниця працювала над книгою протягом дев'яти років

Українська письменниця Марія Матіос стала переможцем 21-го всеукраїнського рейтингу «Книжка року» у номінації «Сучасна українська проза» зі своїм останнім романом «Букова земля». Про це повідомило видавництво на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Зазначається, що книга обсягом 928 сторінок вперше була випущена у вересні 2019 року видавництвом «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» і за п’ять місяців витримала вже три наклади.

Як розповіла Матіос, «Букова земля» – це квінтесенція її 35-річної творчої діяльності. Над цим твором письменниця працювала 9 років.



За словами видавця Івана Малковича, «Букова земля» – роман-панорама, що охоплює життя п'яти буковинських сімей протягом 225 років, з кінця 18 століття до 2014 року. Її герої мають зовсім різний статус – від землеробів до міністрів. Широкою є й географія подій – від маленького хутору Сірук на Буковині та Станиці Луганської на Донбасі до світових столиць – Відня, Будапешта, Варшави та Москви.

Книжковий «Оскар» за «Букову землю» – вже 3-я перемога Марії Матіос у рейтингу «Книжка року» У 2005 році письменниця здобула 1-е місце за повість «Солодка Даруся», а в 2008 році – за сімейну сагу в новелах «Майже ніколи не навпаки».



«Книжка року» – всеукраїнський рейтинг книг, що проходить кожного року з 2000 року. Переможців у 14 номінаціях визначають експерти.