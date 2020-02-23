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    Події в Україні

    Релігійні діячі привезли евакуйованим з Китаю книги, продукти та ігри

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    Частина священників, які приїхали, залишаться у селищі, вони спілкуватимуться з громадськістю та підтримуватимуть людей, які перебувають у медцентрі &laquo;Нові Санжари&raquo; - Релігійні діячі привезли евакуйованим з Китаю книги, продукти та ігри
    Частина священників, які приїхали, залишаться у селищі, вони спілкуватимуться з громадськістю та підтримуватимуть людей, які перебувають у медцентрі «Нові Санжари»
    Фото: Полтавська облдержадміністрація

    Місцеві священники говорили, що насправді жителі селища не були агресивно налаштовані, а різко відреагували, бо їх заскочили зненацька

    Релігійні діячі передали книги, зокрема Біблію, та настільні ігри евакуйованим із Китаю громадянам, які перебувають на обсервації у медцентрі «Нові Санжари» на Полтавщині.

    Про це повідомляє Полтавська облдержадміністрація.

    «У Новосанжарській райдержадміністрації лідери релігійних об’єднань Полтавщини різних конфесій, священники Православної церкви України з Києва обговорили ситуацію в Нових Санжарах. Релігійні діячі зібрали книги, продукти, настільні ігри для людей, які перебувають в обсервації. Продукти залишили у представників Червоного Хреста у Нових Санжарах. Інші речі передали людям у санаторій», - йдеться у повідомленні.

    Під час обговорення зазначалося, що потрібно й надалі налагоджувати комунікацію між владою і суспільством, аби не виникало нерозуміння. Служителі церкви висловлювали готовність бути комунікаторами й допомагати владі у цьому питанні.

    Місцеві священники говорили, що насправді жителі селища не були агресивно налаштовані, а різко відреагували, бо їх заскочили зненацька.

    Після завершення обговорення із церковними діячами зустрівся голова облдержадміністрації Олег Синєгубов.

    Частина священників, які приїхали, залишаться у селищі, вони спілкуватимуться з громадськістю та підтримуватимуть людей, які перебувають у медцентрі «Нові Санжари».

    Як повідомляв Главком, у четвер ввечері транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

    Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

    Поліція відкрила п'ять кримінальних проваджень за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

    У суботу глава МОЗ Зоряна Скалецька повідомила про позитивну обстановку в санаторії в Нових Санжарах Полтавської області, де вона перебуває разом з евакуйованими з Китаю українцями.

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