Смертельний постріл на зйомках фільму в США зробив Алек Болдуін (фото)

Постріл з пістолета, який убив на знімальному майданчику жінку-оператора, зробив знаменитий голлівудський актор Алек Болдуін. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

«Офіс шерифа підтверджує, що постріл зі зброї для реквізиту був здійснений Алеком Болдуіном», – йдеться в заяві шерифа округу Санта-Фе.

На зйомках сцени стрільби з пістолета, який повинен був бути заряджений холостими патронами, Болдуін поранив 42-річну жінку-оператора Аліну Хатчінс.

Вона була доставлена в лікарню міста Альбукерке. Лікарі не змогли врятувати її життя. Інша куля потрапила в ключицю режисера Джоела Соусу, він госпіталізований.

