  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Смертельний постріл на зйомках фільму в США зробив Алек Болдуін (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Актор Алек Болдуін вистрілив з пістолета на зйомках фільму в США і вбив жінку-оператора - Смертельний постріл на зйомках фільму в США зробив Алек Болдуін (фото)
    Актор Алек Болдуін вистрілив з пістолета на зйомках фільму в США і вбив жінку-оператора
    фото: KOB4

    Стосовно Болдуіна поки не висунуто звинувачень

    Постріл з пістолета, який убив на знімальному майданчику жінку-оператора, зробив знаменитий голлівудський актор Алек Болдуін. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

    «Офіс шерифа підтверджує, що постріл зі зброї для реквізиту був здійснений Алеком Болдуіном», – йдеться в заяві шерифа округу Санта-Фе.

    На зйомках сцени стрільби з пістолета, який повинен був бути заряджений холостими патронами, Болдуін поранив 42-річну жінку-оператора Аліну Хатчінс.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Смертельний постріл на зйомках фільму в США зробив Алек Болдуін (фото)
    Смертельний постріл на зйомках фільму в США зробив Алек Болдуін (фото)
    Смертельний постріл на зйомках фільму в США зробив Алек Болдуін (фото)
    фото: KOB4

    Вона була доставлена в лікарню міста Альбукерке. Лікарі не змогли врятувати її життя. Інша куля потрапила в ключицю режисера Джоела Соусу, він госпіталізований.

    Представник офісу шерифа округу Санта-Фе Хуан Ріос повідомив, що стосовно Болдуіна поки не висунуто звинувачень.

    Нагадаємо, на зйомках фільму Rust ( «Іржа») з Алеком Болдуіном випадково застрелили людину і поранили ще одного.

    Теги: ЗМІ США смерть актор
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Смертельний постріл на зйомках фільму в США зробив Алек Болдуін (фото)