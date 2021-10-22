Голлівудська зірка Алек Болдуін застрелив українку: що про неї відомо

Гатчінс, перед тим як підкорити Голлівуд, закінчила Київський національний університет за спеціальністю «міжнародна журналістика»

Американський актор Алек Болдуїн випадково вбив одну людину та поранив іншу на знімальному майданчику стрічки Rust у Мексиці. Загибла, 42-річна фотографка та кінооператорка Галина Гатчінс, була українкою, яка народилася та виросла в Києві.

Як повідомляється на офіційному сайті самої Гатчінс, «вона виросла на радянській військовій базі за Полярним колом в оточенні північних оленів та атомних підводних човнів».

Галина Гатчінс закінчила Київський національний університет за спеціальністю «міжнародна журналістика», раніше працювала журналістом-розслідувачем у британських документальних провадженнях в Європі.

Крім того, у 2015 році Гатчінс закінчила Американський інститут кіно, після чого почала знімати фільми. У 2019 році вона перемогла в номінації «Висхідна зірка» від видання American Cinematographer.

Першою її великою роботою став фільм «Заклятий ворог» з Джо Манганьєлло у 2020 році – він переміг у номінації «Найкращий фільм» на Sitges International Film Festival.

Останньою публікацією Галини в Instagram стало відео зі зйомок вестерну «Іржа», які стали для неї фатальними.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Halyna Hutchins (@halynahutchins)

За словами представника продюсерської компанії Deadline, інцидент стався під час сцени, в якій Алек Болдуін стріляв холостими патронами.

Алек Болдуін випадково застрелив людину під час зйомок

Гатчінс була доставлена вертольотом до лікарні Університету Нью-Мексико, де вона була оголошена мертвою. Крім того, постраждав режисер Джоел Соуз. Зараз він знаходиться в критичному стані.

Раніше стало відомо, що постріл з пістолета, який убив на знімальному майданчику жінку-оператора, зробив знаменитий голлівудський актор Алек Болдуін. Представник офісу шерифа округу Санта-Фе Хуан Ріос повідомив, що стосовно Болдуіна поки не висунуто звинувачень.