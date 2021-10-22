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    На зйомках фільму з Алеком Болдуіном випадково застрелили людину

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    Алек Болдуін, який був присутній в кадрі в момент інциденту, не постраждав - На зйомках фільму з Алеком Болдуіном випадково застрелили людину
    Алек Болдуін, який був присутній в кадрі в момент інциденту, не постраждав
    фото: NBC Studios

    Кулі потрапили в двох чоловік – в режисера і оператора картини

    На зйомках фільму Rust ( «Іржа») з Алеком Болдуіном випадково застрелили людину і поранили ще одного, повідомляє портал TMZ.

    Інцидент стався в Санта-Фе, в штаті Нью-Мексико, на ранчо Bonanza Creek Ranch, де Алек Болдуін знімає новий вестерн.

    У той момент, коли актори повинні були відкрити вогонь з гвинтівок, виявилося, що зброя була частково заряджена не холостими, а бойовими патронами.

    Кулі потрапили в двох чоловік – в режисера і оператора картини. Оператор отримала важке поранення і була доставлена в лікарню, де померла.

    Сам Алек Болдуін, який був присутній в кадрі в момент інциденту, не постраждав.

    Ще не відомо, чому зброя була заряджена бойовими, а не холостими патронами, на місці події працює шериф, а зйомки кінокартини тимчасово припинені.

    Теги: США зброя актор чоловік
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    На зйомках фільму з Алеком Болдуіном випадково застрелили людину