На зйомках фільму з Алеком Болдуіном випадково застрелили людину

Алек Болдуін, який був присутній в кадрі в момент інциденту, не постраждав

Кулі потрапили в двох чоловік – в режисера і оператора картини

На зйомках фільму Rust ( «Іржа») з Алеком Болдуіном випадково застрелили людину і поранили ще одного, повідомляє портал TMZ.

Інцидент стався в Санта-Фе, в штаті Нью-Мексико, на ранчо Bonanza Creek Ranch, де Алек Болдуін знімає новий вестерн.

У той момент, коли актори повинні були відкрити вогонь з гвинтівок, виявилося, що зброя була частково заряджена не холостими, а бойовими патронами.

Кулі потрапили в двох чоловік – в режисера і оператора картини. Оператор отримала важке поранення і була доставлена в лікарню, де померла.

Сам Алек Болдуін, який був присутній в кадрі в момент інциденту, не постраждав.

Ще не відомо, чому зброя була заряджена бойовими, а не холостими патронами, на місці події працює шериф, а зйомки кінокартини тимчасово припинені.