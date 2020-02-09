Національний відбір Євробачення-2020: де дивитися перший полуфінал



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У першому півфіналі національного відбору на «Євробачення-2020» виступлять вісім учасників, з яких у фінал пройдуть троє

Сьогодні о 19:00 відбудеться перший півфінал національного відбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2020». Нацвідбір будуть наживо транслювати на телеканалах, радіо і Діджитал-платформах.

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Національний відбір на Євробачення-2020 пройде в три етапи. Перший півфінал розпочнеться сьогодні, 8 лютого, другий півфінал 15 лютого. За підсумками двох півфіналів виберуть шість учасників, які змагатимуться за перемогу 22 лютого.

У першому півфіналі за перемогу боротимуться вісім учасників: [О], Jerry Heil, Katya Chilly, Kruть, Go-A, Cloudless, Gioі Assol. Кожному з виконавців присвоєно номер виступу, який є відповідним кодом, за яким зможуть голосувати глядачі.

Нацвідбір проводить та ж команда, що і в попередні роки. Ведучим прямих ефірів національного відбору залишається Сергій Притула. Музичний продюсер – Руслан Квінта. Креативний продюсер – Наталія Франчук.

У 2020 році дещо змінився склад журі. Суддями стали Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.

Як відомо з правил голосування в нацвідборі, голосування глядачів (50%) і суддів (50%) буде відбуватися паралельно.

Пісні, які беруть участь в Євробаченні, не можуть бути каверами або семплами пісень інших виконавців і повинні бути повністю оригінальними, як в частині тексту, так і в частині мелодії.

Також пісні повинні бути опубліковані не раніше 1 вересня року попереднього року, в який буде проходити конкурс, в якому ці пісні візьмуть участь. Якщо пісні публікуються до початку конкурсу, то тільки на внутрішньому ринку країни, яку вони представляють.

Інді-поп група [О] – це Ольга Чернишова та Олександр Каспров, які пишуть музику і тексти, згодом до них приєдналися Єгор Гавриленко на басу і Сергій Юзвик на барабанах.

Для національного відбору вони написали пісню українською мовою «Там, куди я йду».

«Там, куди я йду» про те, що у кожної людини є своя дорога, свій унікальний спосіб життя, своє призначення, своя зірка, яка його веде. Тому кожне життя важливе і має власну мету. Але це не пафосний маніфест, це легка танцювальна композиція з натяками на африканські ритми, ми хочемо, щоб вона змусила вас посміхатися, пам’ятати про свою особливу зірку і про те, що весна вже близько!», – йдеться на офіційній сторінці групи в Facebook.

Jerry Heil – справжнє ім’я Яна Шемаєва. Вона відома як відеоблогерка і кавер-виконавиця. Популярність їй принесла авторська пісня «Охрана, отмєна» з її дебютного студійного альбому «Я, Яна» (2019).

Про своєї конкурсної пісні Яна Шемаєва написала на каналі в YouTube наступне:

«Де брати білок? Де ти береш B12? Людина – хижак, без м’яса ти не зможеш! «Мою пісню Vegan я написала для участі в нацвідборі Євробачення 2020! Написана вона була за два місяці до того, як Vogue Ukraine в статті написали про те, що 2020 офіційно оголошений роком веганів! Збіг? Яку пісню як глядач я завжди хотіла відправити на Євро? Для мене як для людини, яка відправляє свою цінну смску учасника-переможця, конкурс є засобом спілкування з іншими народами. І мені так хотілося завжди показати, що про наш менталітет існує багато стереотипів – і багато що з них неправда! Ми стильні, ми відкриті, ми толерантні і ми рухаємося в ногу з часом! В цьому власне і ідея мого треку і номера на «Євробаченні».

Katya Chilly – співачка, посол толерантності UNDP Ukraine, етнограф, антрополог, фольклорист. Справжнє ім’я – Катерина Кондратенко. У творчості співачки 5 альбомів, трансляції на MTV, BBC, більше 40 сольних концертів у Великобританії, понад 1000 – в Україні.

Її пісня для Євробачення називається «Піч». Вона буде виконана українською мовою і буде починатися вона словами, які написав син музикантки.

«Це пісня про життя і смерті. Пісня про шляхи мага, про двічі народженого, про освіту. Крізь авторську пісню ми проводимо традицію України. Якби наша свідомість гуртувалася навколо традиційної пісні, наша країна б піднялася, вона б розцвіла», – вважає Катя.

Молода виконавиця Марина Круть задалася амбітною метою – зробити бандуру великої знову. У своєму третьому альбомі, який вийшов восени, вона, як водиться, поєднала її звучання з електронікою.

Пісню для нацвідбору дівчина вигадала під час туру на підтримку платівки. Трек розповідає про те, що, один раз впавши, кожен може знайти 99 причин піднятися і йти далі.

Go-A – група, яка існує з 2012 року. До його складу входять: Катерина Павленко (вокалістка), Тарас Шевченко (мультиінструменталіст), Ігор Діденчук (сопілкар) і Іван Григоряк (гітарист).

Це електро фолк-група, що об’єднує в своїй творчості український автентичний вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани і потужний гітарний драйв у вибухову музичну суміш.

У нацвідборі група виконає пісню «Соловей».

«Життя – це досвід, а він буває різним. Головне ніколи не втрачати оптимізм і вміти гідно виходити з будь-яких ситуацій, навіть в момент закоханості. Адже головне не те, що відбувається, а те, як ти на це реагуєш», – написали про пісню на каналі в YouTube.

Cloudless – українське поп-рок-електронне тріо, до якого входять Антон Панфілов, Юрій Каналош та Михайло Шатохін. Група заснована 2017 року. Відомий саундтреками до серіалу «Школа».

Для нацвідбору група записали пісню ангійською Drown Me Down.

«Це пісня для тих, хто перебуває в критичній ситуації. Пісня-заклик: ніколи не здавайся! Подивися на нас. Різні люди і обставини намагалися нас потопити, але ми все ще тут – з новими обличчями і з новими силами», – написали про пісню на каналі в YouTube.

Співак Gio – Гио Дарахвелидзе, народився в Грузії. Брав участь в шоу «Голос країни».

Восени GIO представив свою першу англомовну пісню Feeling so Lost, яку він виконає в нацвідборі.

Співачка Катя Гуменюк, яку ми пам’ятаємо ще зовсім маленькою дівчинкою, підросла. Її конкурсна пісня закликає людей дбайливо ставитися до планети Земля, на якій їм пощастило жити: переробляти сміття, розумно споживати товари і раціонально використовувати ресурси.

Весь цей меседж Assol спакувала в среднетемповий електронний трек, накладений на танцювальний біт.