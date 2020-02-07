Екслідер гурту «Тартак» Положинський: скільки б разів я не вибачався – це нічого не змінить



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Співак Олександр Положинський припинив виступи в рамках творчих проєктів, в яких він брав участь

Олександр Положинський зізнався, що у нього «дуже неоднозначні» відчуття

Співак Олександр Положинський, який оголосив про рішення піти зі сцени, записав відеозвернення.

Музикант поділився своїми думками та подякував фанам за підтримку. Також співак зізнався, що його мучить відчуття провини за те, що підвів і поціновувачів творчості, і музикантів з якими працював.

«Відчуття дуже неоднозначні. З одного боку начитався вчора багато ваших відгуків, подяк. Це і приємно, і мучить відчуття провини, що підвів. Але ще більше мучить перед колегами музикантами. Розумію, що їх я підвів значно більше і, можливо, навіть образив», – розповів артист.

Він зауважив, що відчуває велике полегшення та очікує, що незабаром з’являться нові проєкти.

«Скільки б разів я не вибачався – це нічого не змінить. Є усвідомлення того, що я зробив щось важливе, є очікування цікавих речей в майбутньому. І є певне полегшення. Наприклад, це полегшення дозволяє мені зараз писати це відео. Велика вдячність усім, хто пише добрі слова. Я і раніше розумів, що «Тартак» першочергово і «Був'є» частково – частина української музичної історії. Загалом, ми свій внесок зробили і залишили його, він уже нікуди не дінеться», – додав Положинський.

Як відомо, 5 лютого лідер українського гурту «Тартак», проектів «Був’є» та «Ол.Ів.’Є», співак і шоумен, ведучий радіо лучанин Олександр Положинський заявив про припинення виступів в рамках творчих проєктів, в яких він брав участь.