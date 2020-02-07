Samsung почала блокувати «сірі» телевізори в Україні



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З лютого 2020 року телевізори Samsung почали працювати з обмеженнями через регіон, де вони використовуються

Представники компанії вказують, що телевізори, які не зроблені для України, не мають коду UA в назві - можуть працювати некоректно

Користувачі з України, Молдови, Білорусі та РФ скаржаться, що з лютого 2020 року їхні телевізори Samsung почали працювати з обмеженнями через регіон, де вони використовуються. Про це повідомляє видання AIN.UA.

В офіційній Facebook-групі «Samsung Україна» під постами компанії багато користувачів поділилися розповідями про блокування пристроїв.

Зазначається, що від модераторів Facebook-аккаунта українські користувачі отримали пояснення. У коментарях представники компанії вказують, що телевізори, які не зроблені для України, не мають коду UA в назві - можуть працювати некоректно.

Користувачі тим часом діляться порадами про те, як розблокувати телевізор. Це можна зробити за допомогою пультів з голосовим управлінням, налаштувати підключення через VPN, через зміну регіону в налаштуваннях і т.д.

Як зазначає видання, в дискусіях на цю тему можна почути думку, що телевізори ввезені нелегально, тому і блокуються. Але тут є нюанс. Якщо користувач купив прилад не в офіційного дистриб'ютора, але офіційно завезений і розмитнений в Україні - така техніка не вважається нелегальною.

Варто відзначити, що в Україні не заборонений прямо принцип паралельного імпорту. Це - імпорт товарів з нанесеним на них товарним знаком без отримання обов'язкової згоди правовласника. Такий імпорт може йти «паралельно» і незалежно від імпорту товару правовласником, і без згоди власника авторських прав в Україні. Для офіційних імпортерів вигідніше обмеження паралельного імпорту: тоді користувачі будуть купувати техніку лише у офіційних дистриб'юторів.

Як повідомлялося, українцям підказали, як продовжити дивитися закодоване ТБ.

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