Продюсерка «1+1» має бути притягнута до кримінальної відповідальності за заяви щодо мови, - Ар’єв



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Депутат фракції «Європейська Солідарність» Володимир Ар’єв. Фото: eurosolidarity.org

Народні депутати від «Європейської солідарності», вважаючи, що дії продюсерки «1+1» можуть містити прямий склад злочину, звертаються до Національної поліції з відповідною заявою

Депутати фракції «Європейська Солідарність» звернулися до начальника ГУ НП в м. Києві з проханням відкрити кримінальне провадження щодо висловлювання продюсерки телеканалу «1+1» Олени Єремєєвої про те, що українська мова підходить лише для комедій і не підходить для мелодрам. Про це повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook депутат фракції «Європейська Солідарність» Володимир Ар’єв.

«Вчора всі обговорили ганебний і принизливий вислів продюсерки «1+1» щодо української мови. Розмови – добре, але мають настати правові наслідки. Твердження цієї продюсерки, яке, фактично, свідчить про спробу представити українську мову неповноцінною, має стати предметом кримінального провадження. Всі ознаки для цього є»,- написав Ар’єв.

«Народні депутати від «Європейської Солідарності», вважаючи, що дії продюсерки «1+1» можуть містити прямий склад злочину, звертаються до Національної поліції в м. Києві з відповідною заявою. Слідство має бути. Ніхто не має безкарно принижувати гідність українців»,- додав депутат.

Депутати фракції вважають, що висловлювання продюсерки підпадають під дію ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України як умисні дії, спрямовані на приниження національної честі та гідності, образа почуттів громадян за мовними ознаками.

Як повідомлялось, у статті Телекритики «Сміх і сльози: плани 1+1 з виробництва контенту на 2020 рік» продюсерка серіалів Олена Єремеєва заявила, що для неї непросто «знайти тональність української мови, щоб глядач її сприймав».

«За нашими спостереженнями, мелодрами українською мовою виглядають гірше, ніж комедії», - пояснює продюсерка Єремєєва.

За її словами, коли люди дивляться комедії, то, потрапивши у вир подій, просто не помічають, якою мовою дивляться продукт.

«Продукти у весняному сезоні ми зробили російською мовою, тому що українська складніша для цього жанру. Артистам поки ще важко працювати українською. Це збільшує тривалість створення, що потім впливає на бюджет», – додає Єремєєва.

Ще одна причина зйомок серіалів російською мовою – дистрибуція контенту в країнах СНД.

Генеральный продюсер «1+1», керівник «Телевізійного бізнесу» 1+1 media Максим Кривицький підтримав свою колегу і додав, що «україномовні серіали зараз показуються тільки на території України, без продажу за кордон». Він пояснив, що у них на каналі передбачено «для продажу виробляти серіали російською мовою». «Серіали, що вимагають адаптації на російську, не закладені в бізнес-модель як потенційний продукт для продажу. Ми розуміємо: щоб відповідати квотам - нам потрібні україномовні серіали».

Серіальна продюсерка переконує, що їхній департамент дистрибуції веде перемовини з різними країнами. «Наприклад, Грузію цікавить все що зроблено тут - українською та російською мовами. Але є країни Прибалтики, Казахстан, Білорусь, які купують російськомовний продукт», - запевняє Єремеєва.

Згодом героїня «мовного скандалу» на «1+1» прояснила свою позицію.

Крім того, на каналі Коломойського зробили офіційну заяві, зміст якої зводиться до того, що у групи «1+1 медіа» проукраїнська позиція.

Зазначимо, що 4 лютого «1+1» представив новий сезон 2020 року, у якому всі сім нових серіалів вийдуть на екрани російською мовою.

Нагадаємо, 16 липня 2019 року набув чинності закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Документом передбачено, що українська мова є обов’язковою у всіх сферах публічного життя.

Як повідомлялося, відома письменниця Лариса Ніцой написала, що у Кремлі вирішили, раз всюди звучить російська мова – то Україна їхня земля.

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