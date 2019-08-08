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    Культура

    Найшвидший піаніст планети Любомир Мельник зіграє ексклюзивний концерт у Києві

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    Любомир Мельник &ndash; справжній новатор, який дослідив нові напрямки сучасної музики. Його&nbsp;композиції переносять слухача у нові сфери - Найшвидший піаніст планети Любомир Мельник зіграє ексклюзивний концерт у Києві
    Любомир Мельник – справжній новатор, який дослідив нові напрямки сучасної музики. Його композиції переносять слухача у нові сфери

    У свої сімдесят Любомир Мельник є автором понад 100 творів, а в дискографії має понад 20 виданих альбомів

    27 серпня найшвидший піаніст світу Любомир Мельник повертається до Києва з ексклюзивним літнім концертом у Caribbean Club Concert Hall.

    Американський журналіст і телеведучий Річард Метцгер сказав: «Музика Мельника одночасно і духовна, і в той же часдуже фізична, і нічим не відрізняється від суфійських кружляючих дервішів, що танцюють в одному ритмі. Його гра замішана на пристрасті, напорі та швидкості. Його дивовижний потік звуку і каскадних гармонік несхожий на все, що ви коли-небудь чули на піаніно».

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    Любомир Мельник - композитор і піаніст українського походження, який є піонером Continuous Piano Music. Класично навчений, він сильно вплинув на рух мінімалізму на початку 1970-х років. Він розробив власну унікальну мову для фортепіано, названу на честь принципу збереження безперервного, неперевершеного потоку звуку.

    Любомир Мельник – справжній новатор, який дослідив нові напрямки сучасної музики. Його композиції переносять слухача у нові сфери. Бачити й чути один з його живих виступів – це відкриття нового розумного досвіду.

    У свої сімдесят Любомир Мельник є автором понад 100 творів, а в дискографії має понад 20 виданих альбомів. Його талант визнають як музиканти, так і світові медіа. 

    27 серпня Caribbean Club Concert Hall запрошує почути наживо унікальну безперервну музику Любомира Мельника! Кількість місць обмежена - всього 300 квитків

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