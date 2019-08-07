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    Жизнь

    Катя Осадчая раскрыла секрет молодости Дженнифер Лопес

    • Розсилка
    Катя Осадчая - Катя Осадчая раскрыла секрет молодости Дженнифер Лопес
    Катя Осадчая
    instagram.com/kosadcha

    Украинская телеведущая поделилась впечатлениями от концерта поп-дивы в соцсети

    Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая сходила на концерт популярной певицы Дженнифер Лопес, который состоялся вчера в Анталии.

    Своими впечатлениями Осадчая поделилась в соцсети.

    «Два часа драйва, танцев, хитов, откровенных рассказов. Сложно представить, как еще могла отпраздновать свое 50-летие Дженнифер Лопес, как не концертным туром и большой вечеринкой Its My PartyTour. Все зрители концерта - гости вечеринки, где сама именинница их развлекает. Отточенные танцы, балет, на который можно смотреть, как на отдельное шоу, костюмы и невероятная откровенность. Выход дочки в дуэте с мамой - самый трогательный момент», - отметила Осадчая и опубликовала видео с концерта поп-дивы.

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    Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

    «30 лет держаться в топе, каждый раз доказывать, что ты лучшая, сниматься в кино, продюсировать свое шоу и работать без остановки - это и есть рецепт молодости Джей Ло. И выглядит она лучше, чем некоторые тридцатилетние», - написала Осадчая в соцсети.

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