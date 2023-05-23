Новий очільник Шевченківського комітету розповів, чи запропонує місця тим, хто звільнився

«Формуватимемо практично повністю новий склад Комітету»

Згідно із законом, є така можливість, щоби члени попереднього складу Комітету з Національної премії України імені Шевченка продовжили роботу. Про це повідомив новий очільник Комітету Євген Нищук в інтерв’ю «Главкому».

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«Але оскільки майже всі вони (попередні члени – «Главком») написали підписали заяву про завершення роботи у Комітеті… Я не маю ніяких заперечень, щоби вони продовжили, але я думаю, що у зв'язку з тим листом, із заявою, під якою вони підписалися, формуватимемо практично повністю новий склад», – заявив він.

Зазначається, що одним з перших завдань новоствореного складу Комітету будуть додаткові конкурси під назвою «За внесок у перемогу» за іншими номінаціями.

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«Я буду намагатися його зробити у стислі терміни. Просто треба, щоби були і бажані, і авторитетні люди. Бо від складу Комітету буде залежати довіра і культурної спільноти. Тому дуже важливо, щоби люди, які прийдуть у Комітет, були вагомими по кожному з напрямків, – зазначив новий очільник.

Нагадаємо, 22 травня президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Шевченківського комітету – ним став Євген Нищук.