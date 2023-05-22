Новий очільник Комітету Шевченківської премії Євген Нищук сказав, коли оголосять нових лауреатів

Євген Нищук: «Важливо, щоби все це не набуло такого вигляду, ніби переможці якимось чином призначені»

Комітет Шевченківської премії планує ухвалити рішення щодо усіх лауреатів конкурс до 9 листопада, коли в Україні відзначають День української писемності і мови. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів новий очільник Комітету Шевченківської премії Євген Нищук

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«Сподіваюся, що до Дня української писемності і мови (9 листопада) ми вже матимемо усіх лауреатів. Паралельно буде вестися робота уже по номінантах, які братимуть участь у конкурсі у наступному році. Тобто через те, що з конкурсом склалася така ситуація, ми маємо закрити поточне питання впродовж цього року, а також паралельно працювати над визначенням номінантів на наступний рік», – зазначив Нищук.

Новий очільник Шевченківської премії зазначив, що члени Комітету зараз працюють над питанням проведення додаткового конкурсу та визначення правил для прийняття творів, які були вже написані після початку повномасштабного вторгнення РФ.

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«Це ми якраз маємо обговорити з членами Комітету. Я просто не можу зараз це одноосібно вирішувати, як ви розумієте. Минуло всього декілька годин після мого призначення. Я, як то кажуть, з окопу повинен повністю прийняти справи. У тому числі і всю юридичну складову, а це і Положення, і Статут самої премії. Давайте не будемо забігати наперед, бо це делікатна і тонка річ. Я повністю все продивлюся, проговорю з секретаріатом премії всі деталі. Ми про все обов'язково найближчим часом оголосимо», – уточнив Нищук.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ №288/2023 щодо призначення нових членів Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Згідно з указом, Євген Нищук має подати пропозиції щодо нового персонального складу Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Як повідомялося, 2023 рік став першим в історії, коли у День народження Тараса Шевченка, 9 березня, не було вручено Шевченківську премію. Більше того, на сайті комітету Премії, який організовує конкурсний відбір, перелік цьогорічних лауреатів було опубліковано із кількаденною затримкою, при тому, що останній тур конкурсу відбувся ще 15 лютого.

Причина – голові комітету Шевченківської премії Юрію Макарову здалося неправильним, що через правила конкурсу у цьогорічному змаганні не змогли взяти участь роботи, написані вже під час повномасштабного вторгнення. Адже за положенням Премії, у змаганні мають право брати участь твори, оприлюднені не пізніше, ніж за півроку до подання.

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