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Зеленський призначив нового голову Шевченківського комітету

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський призначив нового голову Шевченківського комітету
Євген Нищук має подати пропозиції щодо нового персонального складу Шевченківського комітету
фото з відкритих джерел

Новим головою Шевченівського комітету став Євген Нищук

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №288/2023 щодо призначення нових членів Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

«Призначити Нищука Євгена Миколайовича головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, увільнивши від виконання обов’язків голови названого Комітету Ю.Макарова», – йдеться в повідомленні.

Згідно з указом, Нищук має подати пропозиції щодо нового персонального складу Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Євген Миколайович Нищук – український актор театру, кіно та дубляжу. Народний артист України (2015). Міністр культури України з 27 лютого до 2 грудня 2014 року та з 14 квітня 2016 року до 29 серпня 2019 року.

Водночас документ визнає таким, що втратили чинність:

  • указ президента України від 19 грудня 2019 року № 919/2019 «Питання комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка»;
  • указ Президента України від 14 листопада 2022 року № 770/2022 «Про роботу Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка під час дії воєнного стану».

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 2023 рік став першим в історії, коли у День народження Тараса Шевченка, 9 березня, не було вручено Шевченківську премію. Більше того, на сайті комітету Премії, який організовує конкурсний відбір, перелік цьогорічних лауреатів було опубліковано із кількаденною затримкою, при тому, що останній тур конкурсу відбувся ще 15 лютого. 

Причина – голові комітету Шевченківської премії Юрію Макарову здалося неправильним, що через правила конкурсу у цьогорічному змаганні не змогли взяти участь роботи, написані вже під час повномасштабного вторгнення. Адже за положенням Премії, у змаганні мають право брати участь твори, оприлюднені не пізніше, ніж за півроку до подання.

Згодом члени комітету Шевченківської премії провели віртуальне засідання, на якому вирішили таки оприлюднити прізвища лауреатів цьогорічної премії, що і було зроблено. А ще через день Юрій Макаров написав, що звільняється з посади голови комітету Шевченківської премії. 

Раніше Юрій Макаров розповів, хто пропонував змінити Шевченківську премію.

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Теги: Володимир Зеленський Шевченківська премія

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