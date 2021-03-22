Оксана Марченко показала ще одного свого кума – зірку Дизель-Шоу

Найвідомішим кумом телеведучої-мільярдерки є диктатор Путін, але не лише він...

У черговій серії пропагандистського серіалу «Паломниця» його авторка дружина Віктора Медведчука зняла свого кума, актора гумористичного проєкту Дизель-Шоу Євгена Сморигіна.

Шоумен, як і інші учасники фільму, розповів свої неймовірні історії стосунків із Московською церквою.

Так, за словами Сморигіна, до бога він прийшов після смерті друга, який напередодні подарував йому Євангеліє. Той багато курив і захворів на рак легенів.

– Останній день він уже лежав, тільки скелет, шкіра. І він лежить отак: «Жека, помолися за мене, бо православ’я – це сила». Все, і вночі він помер. І це дало мені такий серйозний старт для вивчення і заглиблення у цю чудову релігію, – сказав шоумен.

Актор також розповів, що після причастя у Почаївській лаврі Господь явив йому перше чудо.

– Ми виходимо з храму, і мені стало так прекрасно, що ніколи не було так у житті. Просто в тілі таке дрібне тремтіння, і я іду, і люблю весь світ. А поруч Ліда іде (дружина, - ред.). І каже: «Тебе теж так ковбасить?», а я: «Ага». І Господь тим самим дав мені зрозуміти, що «я тута, все нормально», – сказав Євген Сморигін. Актор також розказав, як його обдурили і забрали $70 тис., але Бог йому допоміг заробити ще більше.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що Оксана Марченко врятувалася від туберкульозу. І, за її словами, це вдалось завдяки цекрві Московського патріархату.

Нагадаємо, Оксана Марченко випустила третю серію свого проєкту «Паломница». На початку стрічки вона поділилася із глядачами думками про свого чоловіка, висловивши подив, що вони так довго живуть разом.

Раніше російський музичний критик і журналіст Сергій Сосєдов розповів, чому розірвав стосунки Оксаною Марченко. Він сподівався, що телеведуча та її чоловік Віктор Медведчук подарують йому мільйон, бо втратив гроші через банкрутство банку. Однак цього не трапилося.

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