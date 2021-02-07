«Паломница». Дружина Медведчука змінила номери на свої автівці: стало відомо чому

Телеведуча і перша зірка-мільярдерка Оксана Марченко анонсувала прем’єру свого кінопроєкту на релігійну тематику

Телеведуча та дружина нардепа Віктора Медведчука Оксана Марченко анонсувала вихід свого нового телевізійного проєкту «Паломниця». За її словами, на паломництво її благословив глава УПЦ (Московського патріархату) митрополит Онуфрій.

Про це вона розповіла у Instagram та опублікувала тизер.

Тизер, який триває менше ніж пів хвилини, починається з кадрів, де Марченко їде на BMW з номерами «Паломниця». На авто вона під’їжджає до церкви і заходить усередину, щоб поставити свічку.

За її словами, програма була знята в жанрі авторського кіно. «Ці фільми про головне – про любов до ближнього, любов Бога до всіх нас і про те, що до Нього ніколи не пізно прийти і поставити свої запитання, і головне – отримати відповіді», – розповіла телеведуча.

Користувачі соцмереж не могли обійти стороною показну набожність телеведучої-мільярдерки:

Програма мала виходити на телеканалі ZIK, який заблокували після введених санкцій. Тому зараз Марченко шукає інший майданчик, де презентує свій проєкт. Але точні дати виходу не називає.

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