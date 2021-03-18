Багаті бідних не розуміють. Обурений Сосєдов розказав, як розірвав свої стосунки з Оксаною Марченко

Російський музичний критик, гроші якого згоріли в російському банку, чекав на допомогу від куми Путіна

Російський музичний критик і журналіст Сергій Сосєдов розповів, чому розірвав стосунки із кумою російського президента та дружиною одіозного політика Віктора Медведчука Оксаною Марченко.

Сосєдов нагадав, що він і Марченко брали участь у програмі «Х-фактор» на українському телеканалі (Сосєдов був суддею, а Марченко – ведучою), та завжди дуже мило спілкувалися. «Вона передавала мені привіти від Медведчука, казала, що він дивиться наше шоу, надзвичайно мене любить, цінує мою освіченість, інтелект», – переказує Сосєдов.

Так трапилося, що російський банк «Югра», де журналіст зберігав свої заощадження, зокрема й гонорари за участь у «Х-факторі», збанкрутував. «Гроші величезні, понад 10 мільйонів», – розповів він.

Сосєдов був у відчаї та зізнався, що навіть хотів «вийти у вікно». Банк здавався надійним, його ж «рекламував сам Володимир Путін». Однак згодом критик згадав розповіді Марченко про тісну дружбу її родини із російським президентом та вирішив просити допомоги в Медведчука.

«Оксана розповідала, як Путін прилітав до них на дачу на особистому літаку і як вони вели там довгі розмови. А опісля вони мандрували в Москву, теж на особистому літаку. «Розкішно живете», – подумав я тоді, але промовчав. До того ж Путін – кум родини, він хрестив дочку Оксани та Віктора, про це вона також говорила завжди. Тому подумав, що можна було б вийти на Путіна через Медведчука, який є моїм шанувальником», – пояснив Сосєдов.

У надії повернути гроші, критик попрохав свою колегу з «Х-фактора» розповісти про його проблему чоловікові, щоби той побалакав із Путіним. Пообіцявши поміч, Оксана чотири місяці годувала Сосєдова обіцянками, а опісля зарозуміло і зверхньо відповіла, що може допомогти, але лише в межах благодійності. Це дуже обурило журналіста.

«Подачок мені не треба й так розмовляти зі мною недопустимо. Не хочете допомагати – не треба, багаті люди бідних не розуміють, Це ясно давно. Я написав їй таку відповідь, різку дуже, і на цьому було все розірвано, усі стосунки», – сказав він.

На думку Сосєдова, Марченко та Медведчук – багаті люди, мільярдери, тому могли б йому допомогти і так, «дати хоча б мільйон рублів, у них би не зменшилось».

«Не повинен я був перед нею плазувати. Ти сама мені мала дати грошей. Після першого ж прохання», – підсумував Сосєдов.

Музичний критик також оцінив роботу Марченко в проєкті «Х-фактор», зазначивши, що вона була слабкою ведучою, не вміла імпровізувати та боялася відступати від написаного сценаристами тексту. «Вона лише за папірцем працювала. Яка вона в чорта ведуча, вона диктор. Оксано, ти диктор, дорогенька!» – сказав Сосєдов.

Нагадаємо, Оксана Марченко зняла стрічку на релігійну тематику «Паломниця», у якій виступила головною героїнею.

В одній із серій вона поцілувала череп померлого ченця в Києво-Печерській лаврі та розповіла, що він «дивовижно пахне». Також Марченко зізналася, що їй треба працювати років сто, щоби очистити себе від гріхів.

Раніше Марченко закликала українців насамперед вчити російську мову, щоби не бути «відрізаними» від науки. Також розповіла, що вважає колишню соратницю Януковича Ганну Герман своїм політичним орієнтиром.