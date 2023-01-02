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Постпред Польщі в ООН жорстко відповів охочим «зберегти обличчя Путіну»

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Постпред Польщі в ООН жорстко відповів охочим «зберегти обличчя Путіну»
Кшиштоф Щерський застеріг політиків від поступок кремлівському диктатору
фото PAP

Ключове питання – чи відбудеться перелом у війні в Україні і за яких умов

Постійний представник Польщі в ООН Кшиштоф Щерський вважає, що західні спроби зберегти обличчя президенту РФ лише остаточно доб'ють міжнародний порядок, який склався після Другої світової війни. Таку думку він висловив в інтерв’ю PAP.

На думку Щерського, ключовим питанням для того, як пройде новий рік, буде те, чи відбудеться перелом у війні в Україні і за яких умов.

«Найважливішим питанням є те, як будуть вирішуватися питання з Росією. Чи можливо, що російський імперіалізм буде визнаний ідеологією, яка загрожує світовому порядку, на тій же підставі, на якій свого часу був визнаний німецький нацизм? Бо якби це сталося, то це відкрило би шлях до повторення рішень, прийнятих після закінчення Другої світової війни – позбавлення Росії інструментів гравця ролі глобальної наддержави (у тому числі в ООН), віддання під міжнародний суд воєнних злочинців у погонах і костюмах, включно з Путіним, виплата воєнних репарацій та інші подібні заходи», – переконаний посол.

Вибір варіанту «наведення порядку» і збереження обличчя Путіна може стати «останнім цвяхом у труну повоєнного порядку, символізованого принципами Статуту ООН»,  наголосив дипломат.

Нагадаємо, країни Балтії та інші європейські країни, обурені коментарями президента Франції Еммануеля Макрона щодо гарантій безпеки для Росії. Вони офіційно заявили про незгоду та пояснили свою позицію Франції. Як відомо, Макрон заявляв про необхідність «гарантій безпеки» для РФ, проте не уточнив, яким чином їй мають гарантувати безпеку.

У той же час президент Франції різко відповів критикам «гарантій безпеки» для РФ, зауваживши, що боїться побачити за столом мирних переговорів тільки «тільки китайців і турок».

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