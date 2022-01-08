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    Помер перший темношкірий актор, який отримав «Оскар»

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    Причина смерті Пуатьє невідома - Помер перший темношкірий актор, який отримав «Оскар»
    Причина смерті Пуатьє невідома
    фото з відкритих джерел

    Актор також працював послом Багамських островів в Японії та постійним представником країни в ЮНЕСКО

    Помер 94-річний Сідні Пуатьє, який став першим темношкірим актором, що отримав премію «Оскар». Про це повідомляє Sky News із посиланням на заяву представника влади Багамських островів.

    Пуатьє отримав у 1964 році «Оскар» за найкращу чоловічу роль у фільмі «Польові лілії» (Lilies of the Field). Після цієї нагороди він ще зіграв у десятках телешоу та фільмах, серед яких «Спекотної ночі» та «Вгадай, хто прийде на обід».

    Пізніше він також працював послом Багамських островів в Японії та постійним представником країни в ЮНЕСКО.

    У 2009 році президент США Барак Обама нагородив Пуатьє президентською медаллю Свободи, бо актор мав подвійне громадянство (США й Багамських островів).

    Причина смерті Пуатьє поки що невідома.

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    Теги: США Барак Обама ЮНЕСКО актор Оскар громадянство
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    Помер перший темношкірий актор, який отримав «Оскар»