Помер перший темношкірий актор, який отримав «Оскар»

Актор також працював послом Багамських островів в Японії та постійним представником країни в ЮНЕСКО

Помер 94-річний Сідні Пуатьє, який став першим темношкірим актором, що отримав премію «Оскар». Про це повідомляє Sky News із посиланням на заяву представника влади Багамських островів.

Пуатьє отримав у 1964 році «Оскар» за найкращу чоловічу роль у фільмі «Польові лілії» (Lilies of the Field). Після цієї нагороди він ще зіграв у десятках телешоу та фільмах, серед яких «Спекотної ночі» та «Вгадай, хто прийде на обід».

Пізніше він також працював послом Багамських островів в Японії та постійним представником країни в ЮНЕСКО.

У 2009 році президент США Барак Обама нагородив Пуатьє президентською медаллю Свободи, бо актор мав подвійне громадянство (США й Багамських островів).

Причина смерті Пуатьє поки що невідома.

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