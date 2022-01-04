Серіал «Свати» спровокував скандал у Росії

Російський артист накинувся на «кварталівський» серіал

Російська преса пише, що продюсер Сергій Жигунов, відомий багатьом за роллю у фільмі «Гардемарини, вперед!», обурився виходом на російські екрани сьомого сезону серіалу «Свати».

«Сьогодні на нашому єдиному державному телеканалі під назвою «Росія» виходить сьомий сезон українського серіалу «Свати», купленого телеканалом за бюджетні гроші, тобто за мої податки», – заявив «гардемарин».

«У 14 році нас заборонили в Україні – я про російський кінематограф. Спочатку фільми, де є наші військові, потім – де міліціонери, потім заборонили «Гардемаринів», бо Боярський сказав щось про Україну, а Харатьян заспівав про міст. Досі жителі сусідньої країни наше кіно дуже любили. Із задоволенням його дивилися, з не меншим задоволенням купували. Українські гроші, заплачені за наші картини, додавали приблизно 30% бюджету фільму». – обурився російський продюсер і актор.

Сергій Жигунов і Тетяна Кравченко, яка зіграла одну з головних ролей у «Сватах»

До слова, напередодні нового року зірка серіалу «Свати» отримав медаль від Міноборони Росії.

Нагадаємо, телеканал «1+1» віддав весь ефір 31 грудня під скандальний серіал «Свати».

Раніше повідомлялося, що «Квартал 95» готує новий сезон скандального серіалу «Свати».

Також Володимир Зеленський став горою за «Сватів» та знайшов виправдання антиукраїнським висловам акторів. У вересні Зеленський вручив державні нагороди акторам зі «Сватів», «Слуги народу» та «Папіка».

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